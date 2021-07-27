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«Примите правильное решение для себя» – главный санврач Карагандинской области обратился к жителям

27 Июля 2021 19:35
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«Примите правильное решение для себя» – главный санврач Карагандинской области обратился к жителям

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин в очередной раз призвал жителей вакцинироваться от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Любая вакцина от коронавирусной инфекции, имеющаяся в Казахстане, одобрена, безопасна и эффективна. Используемые вакцины применяются во многих странах мира, поэтому не нужно ждать завоза того или иного препарата. Нужно прививаться здесь и сейчас – тем, что у нас есть в наличии. Каждый день, проведенный в раздумьях, – это потерянное время. Каждый гражданин должен принять правильное решение для себя. Рекомендую сделать прививку за исключением тех, кому это противопоказано по состоянию здоровья», – заявил Юрий Залыгин на брифинге в прямом эфире.

Он напомнил, что для формирования коллективного иммунитета должно быть привито не менее 70% населения.

В Карагандинской области на 27 июля первый компонент вакцины против КВИ получили 371 515 человек, две дозы – 238 171 человек.

Продлены сроки обязательной вакцинации для работников определенных сфер. Первый компонент вакцины они должны получить до 10 августа, второй – до 1 сентября. Прививка не потребуется имеющим медицинские противопоказания или переболевшим COVID-19 в течение последних трех месяцев.

«Мы все должны понимать, что только от каждого из нас зависит эпидемиологическая ситуация. Прошу соблюдать все меры предосторожности. Если чувствуете недомогание, появился кашель, насморк, сразу обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением», – обратился к карагандинцам главный санврач области.


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#Карагандинская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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