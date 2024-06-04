Примет ли Казахстан участие в саммите мира в Швейцарии

— Участие в этом саммите будет рассматриваться в соответствии с графиком международных мероприятий и с учетом официальной позиции Казахстана по данному вопросу. Как вы знаете, Казахстан поддерживает одинаково тесные политические, экономические и культурно-гуманитарные отношения с Украиной и Россией. Мы всегда выступаем с позиции сохранения независимости и территориальной целостности всех стран, а также соблюдения принципов Устава ООН. В этой ситуации мы последовательно поддерживаем только мирное решение этого конфликта на основании принципов международного права и Устава ООН, на уровне двусторонних отношений этих стран, — сказал А. Смадияров на еженедельной пресс-конференции в Министерстве.