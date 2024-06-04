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    20:12, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Примет ли Казахстан участие в саммите мира в Швейцарии

    мид
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров ответил на вопрос о возможном участии Казахстана в саммите мира в Швейцарии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Участие в этом саммите будет рассматриваться в соответствии с графиком международных мероприятий и с учетом официальной позиции Казахстана по данному вопросу. Как вы знаете, Казахстан поддерживает одинаково тесные политические, экономические и культурно-гуманитарные отношения с Украиной и Россией. Мы всегда выступаем с позиции сохранения независимости и территориальной целостности всех стран, а также соблюдения принципов Устава ООН. В этой ситуации мы последовательно поддерживаем только мирное решение этого конфликта на основании принципов международного права и Устава ООН, на уровне двусторонних отношений этих стран, — сказал А. Смадияров на еженедельной пресс-конференции в Министерстве.

    Напомним, 15–16 июня текущего года в Швейцарии и пройдет саммит по урегулированию ситуации в Украине. Он будет организован по просьбе властей Украины.

    Теги:
    Украина Казахстан ООН Швейцария МИД РК Мировые новости Россия
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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