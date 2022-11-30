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Примерзшего крылом ко льду лебедя спасли в Актобе

30 Ноября 2022, 08:20
Примерзшего крылом ко льду лебедя спасли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе спасли дикого лебедя, который погибал, примерзнув крылом на реке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС.

Птица была ранена и находилась на реке в районе базы отдыха Greenland в пригороде Актобе. Видимо лебедь прилетел недавно, когда было еще тепло. Внезапные морозы застигли его врасплох.

«Сегодня в службу спасения поступил звонок о том, что на реке в районе базы отдыха Greenland находится лебедь, у которого примерзло крыло ко льду на реке», - сообщили в департаменте по ЧС.

Спасатели выехали на место и оказали помощь лебедю. Они проплыли на лодке к середине реки и вытащили птицу.

«Лебедь был ранен, видимо пытался освободиться ото льда. Птицу отвезли в ветеринарную клинику, где была проведена операция на сломанное крыло», - рассказали спасатели.

На видео спасатель толкает к берегу по замерзшему льду лодку, к которой прикреплен спасенный лебедь. На берегу реки уже крепкий лед, хотя в середине можно проплыть на лодке.


Фото: instagram.com/aqtobe_tjd

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