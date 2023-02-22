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Примерные сроки отгрузки казахстанской экспортной нефти назвали в Минэнерго

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
22 Февраля 2023, 10:14
Примерные сроки отгрузки казахстанской экспортной нефти назвали в Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал задержку отгрузки казахстанской экспортной нефти в связи с погодными условиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По КТК ситуация вы сами видели, что на Черном море происходит со штормами. Объективно по погоде проблемы есть, вы видели, что с сухогрузом вчера случилось, понятно, в этой ситуации отгрузку совершать нельзя, это опасно. Сейчас пока ожидаем, что в четверг по прогнозу синоптиков где-то примерно в 16:00 должна установиться нормальная погода, которая позволит нам, чтобы танкеры зашли в акваторию и на загрузку встали», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах Правительства.

«Пока на резервуарный парк работаем, добычу не останавливали. Отгрузка приостановлена в связи с погодными условиями», - добавил министр.

Ранее сообщалось о том, что на КТК приостановили отгрузку казахстанской нефти из-за погодных условий. Экспорт казахстанской нефти в Германию задерживается.


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