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Примерить на себя роль спасателя смогли юные спортсмены в Акмолинской области

21 Января 2022 13:37
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Примерить на себя роль спасателя смогли юные спортсмены в Акмолинской области

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – Юные спортсмены отделения тяжелой атлетики Атбасарской СДЮСШ ознакомились с работой спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе управления физической культуры и спорта Акмолинской области, для ознакомления с одной из самых мужественных и отважных профессий – профессией пожарного, в отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района регулярно проводятся экскурсии для спортсменов. На этот раз гостями спасателей стали юные спортсмены отделения тяжелой атлетики Атбасарской СДЮСШ.

«Сначала ребятам показали учебные классы и объяснили, что за этими партами каждая дежурная смена разбирает тактику тушения того или иного пожара. Юные спортсмены увидели, где несут службу пожарные, ознакомились с современным оборудованием, повторили правила пожарной безопасности и номера телефонов экстренных служб. Далее от теории перешли к практике: спортсменам продемонстрировали необходимые составляющие защитной боевой одежды огнеборца: каску, топорик, краги, пояс, сапоги и др., рассказали об устройстве и работе пожарного автомобиля», - поделилась пресс-секретарь ведомства Махаббат Большина.

Гости с интересом слушали и рассматривали оснащение спецавтомобиля. Пожарная техника и боевая одежда пожарных произвели на ребят впечатление, к тому же им разрешили примерить боевую одежду со снаряжением пожарного, костюмы Л-1, противогазы, научили закреплять спасательные веревки и даже прокатили на пожарном автомобиле. Так ребята смогли ощутить себя настоящими пожарными.

В завершение встречи юные тяжелоатлеты и их тренер Сергей Райляну поблагодарили пожарных, которые смогли так интересно и познавательно рассказать им о своей трудной, героической профессии.


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#Акмолинская область   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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