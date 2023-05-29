Пример стойкости: Нуржан Артыков работает таксистом с ампутированными ногами

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области мужчина с ампутированными ногами работает таксистом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители Сарыагаша хорошо знают Нуржана Артыкова, который зарабатывает на жизнь, работая таксистом. Пассажирам, которые садятся к нему в машину, он рассказывает интересные истории, анекдоты и поднимает им настроение. Может быть, поэтому местные жители отдают предпочтение именно ему, когда выбирают для себя водителя. Те, кто планирует дальние поездки, заранее договариваются и заказывают такси.

У Нуржана нет обеих ног. Из-за незначительной царапинки на ноготке болезнь обострилась, вследствие чего ему ампутировали обе ноги. Поначалу ему было сложно жить без двух ног, однако с каждой трудностью приходится справляться.

«Это были 2014-2015 годы. Когда подстригал ноготь, туда попала инфекция и рана не вылечивалась. Сначала отрезали ногу от лодыжки. Незначительная травма превратилась в большую проблему. Спустя время пришлось ампутировать обе ноги», - рассказал Нуржан.

Прикованный к коляске, первое время он проводил дома. Каждое движение требовало дополнительной помощи. Тем не менее, ему не хотелось лежать дома без дела. Он мечтал зарабатывать сам и обеспечивать семью. Тогда и возникла идея стать таксистом. Эта цель помогла ему встать с кровати. Несмотря на отсутствие ног, также как и все граждане, он зарабатывает на хлеб.

«У меня машина-автомат. Подключил к газу и тормозу специальное железо и решил управлять вручную. Очень легко управлять машиной. Когда даю газ, тормоз автоматически отключается. Когда нажимаю на тормоз, уменьшается газ. Если возникает такая необходимость, ко всему привыкаешь со временем», - поделился он.

За все время своей деятельности он успел поменять 7 машин. Сейчас Нуржан управляет семиместным автомобилем марки «Тoyota Еstima». Он принимает разные заказы, приходится выезжать на дальний путь. В такие моменты берет с собой все необходимое. Если машина сломалась на дороге, он сам ремонтирует, сам меняет шины и аккуратно водит авто. Водитель с 30-летним стажем знает, что дорога не терпит ошибок, поэтому многие пассажиры и не замечают, что за рулем находится водитель с ампутированными ногами.

«На дороге водители всегда помогают друг другу. Однажды по дороге в Кызылорду взорвались сразу два колеса. Сразу же вышел из машины и начал менять. Тут же ко мне примчались двое мужчин и начали помогать, а на дороге в Алматы ехал со скоростью 140-150. Один из пассажиров сказал: «Нажми на газ». Я им объяснил, что у меня нет ног. Они сразу же обратили внимание и успокоились», - рассказал таксист.

В прошлом году Нуржан установил чип на уши. Это тоже связано с машиной. То есть, если в дороге ему становится плохо или он падает в обморок, машина автоматически приостанавливается. «Это необходимо для безопасности», - объяснил он.

«Так как работаю с людьми, особое внимание обращаю на их безопасность. Когда набираю клиентов, некоторые отказываются садиться в машину, увидев, что я без ноги. На это никогда не обижаюсь. Довольствуюсь тем, что мне дает Аллах», - отметил Нуржан Артыков.

Нуржан отец четырех детей. Воспитывает дочку и трех сыновей. Супруга занимается воспитанием детей.

«Аллах дает испытание только своему любимому рабу. Я счастливый человек. Дети подросли, уже помогают мне. Супруга ухаживает за мной. Не перестаю благодарить Всевышнего, который подарил мне замечательных детей и мудрую, понимающую супругу», - сказал Нуржан Артыков.