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Применение силовых методов борьбы с бытовым насилием способствует росту разводов - МВД РК

26 Июля 2021 12:39
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Применение силовых методов борьбы с бытовым насилием способствует росту разводов - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Применение силовых методов борьбы с бытовым насилием способствует росту разводов в стране. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Необходимо отметить, что активное применение силовых методов борьбы с бытовым насилием способствует повышению уровня напряженности в семейных отношениях и как следствие росту без того высокого уровня разводов в стране», - сказал Алексей Милюк.

Ранее он отметил, что с прошлого года, по поручению Главы государства была ужесточена ответственность за бытовое насилие. В частности, статья 110 Уголовного кодекса РК «Истязание» переведена из дел частного обвинения в частно-публичные. Тем самым, обязанность по сбору доказательств вины семейного дебошира возложена на полицию, а не на потерпевших, как было ранее; за совершение этого же преступления в отношении беременных женщин, находящихся в беспомощном состоянии, несовершеннолетних нижний порог лишения свободы увеличен с 3 до 4 лет; за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (ст.73 КоАП) без применения физического насилия срок ареста увеличен с 3-х до 5 суток.

Ужесточены требования к процедуре примирения сторон. Если ранее примириться можно было на любой стадии адмпроизводства, то теперь только в суде, пройдя стадию медиации.

«В результате принятых мер по итогам 6 месяцев текущего года отмечается снижение семейно-бытовых правонарушений на 8% (с 502 до 462). В структуре общеуголовной преступности доля семейно-бытовых правонарушений не является высокой и составляет всего 0,7% из 82,5 тысяч», - уточнил Алексей Милюк.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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