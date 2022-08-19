19 Августа 2022 20:07

Применение Глобального транзитного документа поддерживает РК

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - В Туркменистане состоялась международная конференция на тему «Ашхабадский процесс: для укрепления взаимозависимости», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В работе конференции приняли участие делегаты из более 30 стран, не имеющих выхода к морю. Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов.

В своем выступлении он отметил, что, учитывая последствия пандемии, в настоящее время в сфере транспорта наблюдаются глобальные изменения. В связи с чем, стоит задача по формированию благоприятных условий для увеличения объемов грузов и повышения качества перевозок. По словам вице-министра, Казахстан поддерживает применение Глобального транзитного документа при мультимодальных транзитных перевозках.

В ходе международной конференции были рассмотрены актуальные вопросы и обсуждались практические аспекты реализации рекомендаций, выработанных ООН. Более того, признавая важность продолжения Ашхабадского процесса по устойчивому транспорту, заложенному по итогам Первой Глобальной транспортной конференции, представители делегаций приветствовали проведение регулярных международных встреч высокого уровня в рамках данного процесса.

Следует отметить, что данная конференция была частью процесса подготовки к Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в 2024 году.

Фото: richscatering.com











