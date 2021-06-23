НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов заявил, что будут приняты самые жесточайшие меры по вопросу подделывания паспортов вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Звучит мнение о том, что предлагаемые вами меры об обязательной вакцинации фактически ведут к дискриминации невакцинированных. Как Вы можете прокомментировать? Не считаете ли вы, что это спровоцирует рост подделки паспортов вакцинации, ПЦР тестов», - спросила журналист.

«Этот вопрос уже знаем. Несколько случаев было по Алматы, Алматинской области. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Поэтому будут приняты самые жесточайшие меры в отношении тех людей, которые будут пытаться подделать паспорта вакцины. Думаю, это серьезный вопрос, который находится под жестким контролем Правительства и правоохранительных органов», - прокомментировал Ералы Тугжанов.