Прима-балерина Айгерим Бекетаева покорила публику Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая сцена и хрупкая балерина, сорвавшая овации публики. Так можно описать выступление ведущей солистки театра оперы и балета «Астана Опера» Айгерим Бекетаевой, покорившей сердца итальянских зрителей. Недавно прима-балерина станцевала на сцене античного римского амфитеатра Арена-ди-Верона, которая по праву считается самым большим открытым театром. В эксклюзивной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» артистка призналась, что для нее было большой честью выступить на такой сцене.

Прима-балерина призналась, что все случилось весьма неожиданно.

«В планах не было выступать в Италии. Когда во время отпуска поступило приглашение, быстро собралась и уже через несколько дней оказалась там, где зародилась опера и любовь к классической музыке. Все очень быстро случилось, практически не осознала, что находилась на сцене античного амфитеатра. Меня пригласили станцевать в операх «Травиата» и «Аида», станцевала четыре спектакля, по два в каждом. Давно не выступала в опере, поэтому было очень интересно вспомнить былое, уж тем более, выступить на такой сцене. По приезду поняла, что нет балетной труппы, они ставят только оперы. Танцевать в здании совсем другое, а на открытом пространстве перед огромным количеством зрителей – получаешь бурю эмоций. Конечно, очень переживала», - поделилась прима-балерина.

Арена рассчитана на 13500 человек. Однако из-за пандемии допускают только половину зрителей. Но даже выступать перед 7 тысячами итальянцев, которые знают толк в искусстве, не просто удивительно, а особая миссия, которая требует большой отдачи.

Если у нас в опере танцуют новички – те, кто только пришел в балет, в Италии все устроено по-другому. В опере станцевать приглашают профессиональных ведущих солистов. Поэтому, как призналась Айгерим Бекетаева, ей было вдвойне приятно стать частью большой творческой команды.

Без трудностей и приключений не обошлось. Айгерим пришлось несколько раз сдавать ПЦР-тест, чтобы добраться до итальянской публики.

«Коллектив очень хороший, сдружилась с ребятами, они мне помогали. Как таковой сложности не было. В опере больше задействованы оперные певцы. Они несут всю историю. Мы показывали яркие моменты. Это было очень интересное и зрелищное представление. Меня полностью покрасили в коричневый цвет. Это еще больше помогает прочувствовать персонажа», - рассказала ведущая солистка «Астана опера».

Прима-балерина даже отметила день рождения с итальянцами, которые всячески поддерживали ее.

«Сколько бы мы с труппами не гастролировали, нас везде встречают с распростертыми объятиями. Это наверное благодаря той отдаче, что передаем зрителям. Само состояние и ощущение выступать на такой арене – совсем другое. Как приехала в страну, начала говорить нашим артистам, что нужно ехать, станцевать «Спартака» на Арена-ди-Верона. Зритель в Италии искушенный, и хотелось бы представить им этот балет с их историей именно в нашем исполнении», - призналась артистка.

Искушенный не только зритель, но и сама атмосфера, царящая в амфитеатре, невольно переносит на несколько веков назад.

«Эти стены, пол, большая сцена... Такое открытое, большое пространство, невольно растерялась на долю секунды, потому что не было оркестровой репетиции. Отрепетировав один раз в зале, меня сразу же выпустили на сцену. Это тоже своего рода опыт. Очень хочу еще раз съездить туда. Это невероятная энергетика. Мы, артисты, умеем фантазировать. Ты идешь по закоулкам, старинным улицам, невольно переносишься в то время: закрываешь глаза и перед тобой Спартак, бой гладиаторов. Эти ощущения не передать словами», - поделилась Айгерим Бекетаева.

По ее словам, выступая на сцене, всегда волнуешься, в особенности дома, на родной сцене.

«Дома выступать всегда сложнее. Они уже нас знают. Когда приходят в кассу, спрашивают имена артистов. Они знают, кто ты и что ты из себя представляешь. Если ошибешься, просто расстроишь зрителя. Поэтому нужно всегда выкладываться на все 100 %. Пока не станцую, не могу занять себя чем-то другим», - рассказала прима-балерина.

Вскоре после выступления Айгерим Бекетаевой, в Италию пригласили ведущего солиста «Астана Опера» Бахтияра Адамжана принять участие в гала-концерте. Так казахстанские артисты продолжают покорять мировые сцены.

«В нашем театре лучшие спектакли. Если каждый из них повезти, не ошибемся, их будут смотреть, это беспроигрышно: и классика, и современные постановки», - считает прима-балерина.

До пандемии, по ее словам, руководство театра организовало много гастролей для артистов, а в период пандемии все изменилось.

«Для балета – это страшная вещь, получаешь большой стресс. Очень сильно скучаешь по сцене. На карантине организм даже немного отвык от репетиций, но все старались сохранить форму. Все же съездили в Казань. Сейчас у меня складывается ощущение, что зрители тоже соскучились по спектаклям. Раньше, как-то чувствовала на сцене, что зритель отвлекается, перешептывается с кем-то. А сейчас их полностью «поглощает» спектакль. Было безумно приятно, что в Казани зрители распечатали наши фотографии, ждали за кулисами. Поступает много искренних пожеланий в социальных сетях. Так хочется возобновить все, войти в тонус. Нам, артистам, этого действительно не хватает», - поделилась Айгерим Бекетаева.

Что касается подготовки к 9-му театральному сезону, прима-балерина отметила, что руководство театра не оставит артистов без «пищи». Будут новые балеты, которыми порадуют столичных зрителей.

«Я могу танцевать и современные танцы и неоклассику. Для меня это большой плюс. В каждом персонаже есть технические сложности. Мне нравится переживать эти эмоции. С самого первого появления на сцене с умирающим лебедем, меня все зацепило, тронуло до глубины души, с тех пор танцую только по-настоящему. Хочется, чтобы зрители вместе с тобой пережили эмоции, которые ты чувствуешь, то, что хочешь передать через своего персонажа. С годами, когда больше и больше танцуешь, открываешь для себя новые вещи, переживаешь новые эмоции. Каждый персонаж растет и меняется вместе со мной», - поделилась Айгерим Бекетаева.