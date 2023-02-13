Приложу все усилия – председатель ОСДП об освоении казахского языка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов признался, что усиленно занимается изучением казахского языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это серьезный вопрос, которым я занимаюсь. Я приложу все усилия, чтобы быстрее выучить казахский язык. Это мой родной язык и моя личная ответственность перед самим собой за то, что я его не знаю», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после заседания Центральной избирательной комиссии.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список Общенациональной социал-демократической партии на внеочередные выборы депутатов в Мажилис Парламента РК.

Все семь зарегистрированных в стране политических партий допущены к участию в выборах. Выдвинуто 283 кандидата в депутаты Мажилиса по партийным спискам, 609 – по мажоритарной системе. Среди кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней насчитывается 119 партийных списков (1 471 человек), по мажоритарной системе – 11 844 кандидата.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.