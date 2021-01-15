Приложу все свои силы, знания и опыт для оправдания оказанного мне доверия – Нурлан Нигматулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вновь избранный спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил благодарность депутатам за оказанное доверие, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Разрешите мне выразить слова искренней благодарности за то доверие, которое вы мне сегодня оказали вновь избрав председателем Мажилиса Парламента РК. Для меня это высокая честь и огромная ответственность, ответственность, прежде всего, перед Елбсы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, перед Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, перед всем депутатским корпусом, перед всем гражданским обществом», - сказал Нрулан Нигматулин на пленарном заседании палаты.

Вместе с тем, он добавил, что приложит все усилия для оправдания оказанного ему доверия.

«Я, безусловно, приложу все свои силы, знания и опыт для того чтобы оправдать это высокое оказанное мне доверие», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Ранее сообщалось, что Нурлан Нигматулин избран председателем Мажилиса Парламента РК седьмого созыва.



