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Приложу все свои силы, знания и опыт для оправдания оказанного мне доверия – Нурлан Нигматулин

15 Января 2021 13:10
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Приложу все свои силы, знания и опыт для оправдания оказанного мне доверия – Нурлан Нигматулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вновь избранный спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил благодарность депутатам за оказанное доверие, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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«Разрешите мне выразить слова искренней благодарности за то доверие, которое вы мне сегодня оказали вновь избрав председателем Мажилиса Парламента РК. Для меня это высокая честь и огромная ответственность, ответственность, прежде всего, перед Елбсы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, перед Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, перед всем депутатским корпусом, перед всем гражданским обществом», - сказал Нрулан Нигматулин на пленарном заседании палаты.

Вместе с тем, он добавил, что приложит все усилия для оправдания оказанного ему доверия.

«Я, безусловно, приложу все свои силы, знания и опыт для того чтобы оправдать это высокое оказанное мне доверие», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Ранее сообщалось, что Нурлан Нигматулин избран председателем Мажилиса Парламента РК седьмого созыва.



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#Мажилис  
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Автор:

Серик Сабеков

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