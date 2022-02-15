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Приложил все усилия для успешного выступления – шорт-трекист Абзал Ажгалиев

15 Февраля 2022 14:01
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Приложил все усилия для успешного выступления – шорт-трекист Абзал Ажгалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лидер национальной сборной Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев признался, что приложил все усилия для успешного выступления на зимней Олимпиаде в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Думаю, что достойно выступил, подарил положительные эмоции болельщикам. Думаю, не хватило тактики, чтобы завоевать медаль. Когда была квалификация, немного волновался. Я ждал своей очереди. На полуфинале, финале наслаждался гонкой. Я сделал все, что мог. На четвертьфинале попался сильный соперник. На полуфинале у меня был сильный забег. Несмотря на все это, вышел в финал, опередил олимпийских чемпионов. Настроился на финал, сделал все, что мог. В шорт-треке заранее не можем говорить о результатах», - прокомментировал Абзал Ажгалиев.

Шорт-трекист признался, что приложил все усилия для успешного выступления на Олимпиаде.

«Весь наш народ смотрел, им виднее, как я выступил. Но я старался подарить хорошие эмоции своему народу, чтобы они знали, что такое шорт-трек. Есть конькобежный вид спорта, шорт-трек. Мне хотелось, чтобы они конкретно знали, что такое шорт-трек: есть эстафетная, спринтерская гонка. Помимо Олимпиады, проходят разные чемпионаты Азии, Кубки Мира. На таких соревнованиях нас также поддерживали. Мне уже пишут, что узнают, что такое шорт-трек. Мне очень приятно. Надеюсь, подарил всем хорошие эмоции», - добавил спортсмен.

Из-за проблем со здоровье шорт-трекист ранее был вынужден пропустить соревнования, сборы.

«Мне помогли специалисты Национального олимпийского комитета, врачи. Я вернулся. На отборочном туре было тяжеловато. В дальнейшем нам очень важен лед. Хотелось бы такого качества как в Китае», - пояснил спортсмен.

Напомним, что казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде-2022.


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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