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Приложение Яндекс Go адаптируют для казахстанцев с инвалидностью

2 Февраля 2023, 12:26
Приложение Яндекс Go адаптируют для казахстанцев с инвалидностью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Приложение Яндекс Go в Казахстане будет доработано для большего удобства заказа такси пользователями с ограниченными возможностями (здоровья). Сервис также разработает специальные материалы, которые помогут водителям лучше понять потребности маломобильных пользователей и особенности поездок с ними, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Яндекс Go.

Решение об этих изменениях были приняты после завершения пилотного проекта Яндекса по субсидированию поездок для инвалидов I и II группы в Алматы и Астане, а также консультаций с благотворительными фондами Казахстана.

При заказе такси пользователь с ограничениями здоровья сможет указывать в приложении, что ему может потребоваться в поездке. Например, нужна ли помощь при посадке в салон или свободное место в багажнике для инвалидного кресла.

Водитель заранее в своем приложении получит оповещение о специальных опциях в заказе. Это снизит риск недопонимания при заказе поездок и уменьшит число конфликтных ситуаций.

К разработке материалов для водителей сервис привлечет специалистов благотворительных организаций, которые имеют необходимый опыт и экспертизу в решении проблем маломобильных граждан.

Обучающие материалы будут размещены в открытом доступе, на казахском и русском языках. Поэтому использовать их без всяких ограничений смогут все участники рынка.


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