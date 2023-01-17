Приложение TikTok стало доступным на казахском языке

17 Января 2023, 11:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Популярное приложение TikTok стало доступным для пользователей на казахском языке, передает МИА «Казинформ».

«Ведущая платформа для коротких видеороликов TikTok стремится к тому, чтобы приложение постоянно становилось более удобным и доступным для пользователей. В TikTok рады сообщить, что теперь приложение доступно и на казахском языке. Опция выбора казахского языка появилась в последнем релизе приложения для устройств на Android и iOS», - говорится в пресс-релизе соцсети.

В октябре 2022 года стало известно, что соцсеть TikTok планирует открыть офисы в Астане и Алматы. Тогда же сообщалось, что приложение переведут на казахский язык.