Приложение Threads набрало рекордные 100 млн пользователей за неделю

САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - Число пользователей нового приложения Threads уже превысило отметку в 100 миллионов всего за неделю, то есть оно достигло рубежа значительно быстрее, чем даже чат-бот ChatGPT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Verge.

Чат-бот OpenAI преодолел ту же самую отметку через два месяца, а вот приложение Threads от Meta, которое было запущено только в среду, достигло ее за считанные дни.

Количество пользователей можно узнать в приложении Instagram, которое отслеживает размер пользовательской базы Threads.

Приложение Threads почти сразу же стали хитом. За первые два часа число пользователей достигло 2 миллионов, а затем постепенно выросло до 5 миллионов, 10 миллионов, 30 миллионов, а затем 70 миллионов. Запуск «намного превзошел наши ожидания», — заявил в пятницу генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

Пользователи не просто регистрируются: они также публикуют сообщения. По состоянию на четверг в приложении уже было размещено более 95 миллионов сообщений и 190 миллионов лайков.

Тем не менее, Threads все еще находится в зачаточном состоянии, и нам придется подождать и посмотреть, станет ли оно таким же популярным как Twitter.

По словам главы Instagram Адама Моссери, Meta не стремиться заменить своим приложением Twitter.

По состоянию на ноябрь прошлого года у Twitter было около 260 миллионов монетизируемых ежедневных активных пользователей, согласно твиту владельца Илона Маска в то время.

Совсем недавно The Wall Street Journal сообщил рекламодателям, что у Twitter около 535 миллионов монетизируемых активных пользователей в месяц. Но внешние данные свидетельствуют о том, что в последние месяцы трафик Twitter имеет тенденцию к снижению, а генеральный директор CloudFlare Мэтью Принс написал, что трафик «падает».

Стоит отметить, что после своего запуска Threads уже вызвало возмущение пользователей, сообщает Daily Mail. Они с удивлением обнаружили, что новую соцсеть нельзя удалить, не лишившись своего Instagram, так как оба приложения связаны между собой.