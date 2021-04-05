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    17:34, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Приложение Saqbol помогает узнать, контактный вы или нет - Багдат Мусин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приложение Saqbol помогает узнать, контактный вы или нет. Подробнее о приложении рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК министр Багдат Мусин разъяснил принцип работы приложения Saqbol.

    «Saqbol – не вещь, придуманная нами, оно нашло решение на международном уровне. Установив приложение Saqbol на свой смартфон, при близком контакте с другими людьми, у которых также установлено приложение Saqbol, ваши смартфоны обмениваются зашифрованными идентификаторами через Bluetooth», - пояснил Багдат Мусин.

    Отметим, каждая контрольная сумма идентификатора автоматически удаляется с устройства пользователя через две недели после ее создания.

    После сдачи ПЦР-теста, пользователю на мобильный номер приходит смс-сообщение с 10-значным кодом, который можно ввести в приложении Saqbol, чтобы узнать результат. Если пользователь приложения Saqbol получает положительный результат на коронавирус, он может активировать функцию уведомления в своем приложении. Это предупредит других пользователей приложения, контактировавших с инфицированным человеком в течение последних 14 дней на расстоянии менее двух метров и в течение более 15-ти минут. При активации уведомления приложение автоматически и анонимно уведомляет об этом других пользователей приложения.

    Ранее сообщалось, что мобильное приложение «Saqbol» преодолело отметку в 100 тысяч пользователей.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Цифровой Казахстан Общество
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