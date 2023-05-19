Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Приложение на базе искусственного интеллекта ChatGPT запускают для iOS

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Мая 2023, 08:10
Приложение на базе искусственного интеллекта ChatGPT запускают для iOS

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Компания OpenAI объявила о запуске приложения чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT для устройств на платформе iOS. Приложение в ближайшее время будет доступно только для пользователей из США, а затем появится в других странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня мы запускаем приложение ChatGPT для iOS. Использование приложения ChatGPT является бесплатным, оно синхронизирует вашу историю на всех устройствах», - говорится в заявлении компании.

Кроме того, компания анонсировала запуск аналогичного продукта для владельцев устройств на платформе Android.

ChatGPT компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли пристальное общественное внимание. Новинка подверглась критике, после того как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.


Наука   Интернет   США   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Официальная церемония встречи глав государств – участников саммита «Центральная Азия – Китай» состоялась в Сиане
Официальная церемония встречи глав государств – участников саммита «Центральная Азия – Китай» состоялась в Сиане
Депутата районного маслихата взяли под стражу в Актюбинской области
Депутата районного маслихата взяли под стражу в Актюбинской области
Сколько заработала Елена Рыбакина после сенсации и выхода в полуфинал турнира в Риме
Сколько заработала Елена Рыбакина после сенсации и выхода в полуфинал турнира в Риме
Четверо детей, в том числе младенец, найдены живыми в джунглях через 17 дней после авиакатастрофы в Колумбии
Четверо детей, в том числе младенец, найдены живыми в джунглях через 17 дней после авиакатастрофы в Колумбии
Сколько дней без визы могут находиться казахстанцы в разных странах
Сколько дней без визы могут находиться казахстанцы в разных странах
Три казахстанки пострадали при аварии катера в Таиланде
Три казахстанки пострадали при аварии катера в Таиланде
Качество воды в 40 реках и водохранилищах Казахстана отнесено к самым низким категориям
Качество воды в 40 реках и водохранилищах Казахстана отнесено к самым низким категориям
Президент РК принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе
Президент РК принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе