15 Июля 2022 22:06

Приложение «Қорғау» для обнаружения нарушителей ПДД используют полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приложение «Қорғау», разработанное Министерством внутренних дел РК, позволяет полицейскому обнаружить дорожного правонарушителя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

Программа, анализируя данные уличных камер, сигнализирует на планшет ближайшего полицейского о приближении к нему опасного водителя. Это может быть злостный нарушитель ПДД либо водитель, управляющий машиной на большой скорости. Сейчас данный проект реализуется в пяти городах Казахстана.

С его помощью в Шымкенте задержаны 1400 автомобилей, за которыми числятся 5 тыс. штрафов на сумму 130 млн тенге.

Новое приложение оказало профилактический эффект. Ситуация на дорогах города улучшается. За второй квартал в Шымкенте количество ДТП снизилось в три раза, число травмированных в 2,5 раза, летальных исходов – на треть.

Приложение «Қорғау» позволило выявить и другую проблему. Задержаны 266 водителей, использовавших подложные номера, чтобы избежать наказание за нарушения ПДД. Для профилактики данного правонарушения МВД инициировало ужесточение ответственности. За использование подложных номеров водителям теперь грозит лишение прав на год и административный арест до пяти суток.





Фото: polisia.kz



