Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Приложение Kandinsky 2.1 начали тестировать в Казахстане

Автор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2023, 14:03
Приложение Kandinsky 2.1 начали тестировать в Казахстане Результат генерации по запросу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российский банк и IT-гигант Сбер начал тестировать приложение Kandinsky 2.1 в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

4 апреля в России прошла презентация генеративной модели на основе rudalle. Российские разработчики сделали аналог западных приложений Midjourney и Stable Diffusion. Но, в отличие от них, российская рисующая по текстовым запросам картинки программа работает бесплатно.

Разработчики предложили несколько вариантов взаимодействия с Kandinsky 2.1. Есть полная версия приложения на сайте Fusion Brain, где около десятка разных стилей. Кроме того, можно сгенерировать изображение через телеграм-бот, где пока три стиля для создания картинок.

photo
Результат генерации по запросу «пейзажи казахской степи», стиль: artstation

Также есть варианты смешивания двух пользовательских изображений, а также дорисовка картинки по текстовой команде.

Kandinsky 2.1 прошла обучение на одном миллиарде запросов «текст — картинка», и сейчас нейронная сеть может рисовать даже самые непростые запросы. Например, Kandinsky 2.1 создает изображения Астаны с космическим пейзажем или пейзажи казахской степи.

Российскую нейронную сеть эксперты веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub добавили в ТОП-5 самых популярных сетей мира. Через два дня после презентации Kandinsky 2.1 было зарегистрировано более миллиона уникальных пользователей, через неделю их стало вдвое больше. За это время было сгенерировано более 10 млн изображений. По этим показателям российская модель обошла ChatGPT-4 от OpenAl.

Разработчики SberAl продолжают работать над улучшением Kandinsky 2.1. Сервис в ближайшее время не планируют делать платным, в отличие от западных аналогов, где подписка стоит $10-$100.

Главное фото: Результат генерации по запросу «Изображение Астаны с космическим пейзажем», стиль: artstation


Экономика   Россия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области