Приложение для самозанятых запустят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется внедрить систему «Платформенная занятость», которая нацелена на защиту трудовых прав так называемых самозанятых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере услуг занято почти 900 тысяч человек. Часть из них оказывают услуги вне закона, то есть оказывают разовые услуги и в большой части не защищены от заказчика. В этой связи мы создали программный продукт «Платформенная занятость». Она сейчас тестируется, в текущем году будет внедряться (…) Лица, которые оказывают услуги, допустим, по уборке, охране дома, доставки продуктов, могут зарегистрироваться в этом приложении и найти заказы. Плюс приложения – в нем предусматривается некий усеченный договор, где будут права и обязанности сторон, защита трудовых прав исполнителя», - сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов во время пресс-конференции в СЦК.

По его мнению, это позволит часть лиц, которые находятся в тени, вывести и в дальнейшем перевести на более высокий уровень предпринимательской среды. Через приложение они смогут легко зарегистрироваться и оплачивать налоги.

В целом, до 2025 года, по данным Минтруда, будет создано более двух миллионов рабочих мест, в том числе более 600 тысяч постоянных и свыше 1,4 миллиона временных. Все созданные рабочие места будут визуализированы в информационной системе «Интегрированная карта создания рабочих мест».

По итогам двух месяцев уже создано порядка 65 тысяч рабочих мест, в том числе более 16 тысяч постоянных.