Приложение для раннего оповещения о землетрясениях запустят в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане с 1 декабря 2023 года будет поэтапно запущена национальная система раннего оповещения о сильных землетрясениях, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Республики Узбекистан» принято президентом республики 16 мая.

В рамках системы планируется запуск мобильного приложения «Оповещения о сильных землетрясениях», связанного с системой онлайн-мониторинга сейсмической активности на территории Узбекистана и соседних стран. Оно должно в течение нескольких секунд после фиксации землетрясения силой от 5 баллов отправлять пользователям сообщение об этом.

С 1 августа будет запущена «Электронная платформа для проведения сейсмологических наблюдений на водохранилищах».

Также с 1 января 2024 года вводится практика разработки генеральных планов городов, расположенных в сейсмоактивных зонах, на основе карт сейсмического микрорайонирования, которые будут разрабатываться Академией наук. Для этого, с 1 июня на территории республики будут организованы исследования индикаторов существующих активных тектонических трещин.

Кроме того, с нового учебного года правила поведения во время землетрясения будут включены в действующие программы во всех образовательных учреждениях.