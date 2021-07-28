Приложение для проверки COVID-паспортов презентовано в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане разработано специальное мобильное приложение для проверки COVID-паспортов в учреждениях, предусмотренных постановлением Кабинета министров страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Разработчиком приложения является Центр развития электронного правительства Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Мобильное приложение, которое будет запущено с 1 сентября, смогут использовать уполномоченные лица, определенные посредством портала icazə.e-gov.az. Приложение позволит авторизованному лицу проверить, действителен ли предъявляемый COVID-паспорт или сертификат об иммунитете, проверив QR-код документа или введя данные удостоверения личности.

По словам директора Центра развития электронного правительства Фариза Джафарова, если у какого-либо лица при себе не будет COVID-паспорта, то наличие этого документа можно будет проверить по FİN-номеру.

«Если у гражданина нет COVID-паспорта, то немедленно на экране появляется предупреждение, и этот человек не будет допущен в места, указанные в постановлении Кабинета министров», - отметил Ф. Джафаров.

Граждане смогут посмотреть COVID-паспорта на портале «myGov.az» или в мобильном приложении myGov.az, мобильном приложении e-TƏBIB или посредством its.gov.az, при необходимости можно сделать распечатку.

Отметим, что в Казахстане сегодня функционирует приложение «Ashyq», которое позволяет гражданам посещать многие объекты без ПЦР-тестов. Сервис «Ashyq» доступен в виде бесплатных мобильных приложений на iOS и Android, а также через веб-версию.

Напомним, что согласно решению Кабмина Азербайджана с 1 сентября расширяется список сфер деятельности, 80% работников которых в обязательном порядке должны иметь сертификат вакцинации или сертификат иммунитета. Без этого документа теперь также закрыт доступ студентам к занятиям в ВУЗах.

Расширен и список общественных мест, куда с 1 сентября не будут пускать без COVID-паспортов. Среди них кафе, рестораны, отели и торговые центры.