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Приложение для мониторинга состояния автодорог запустят в 2020 году

13 Ноября 2019 16:21
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Приложение для мониторинга состояния автодорог запустят в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При помощи системы управления дорожными активами участники дорожного движения смогут мониторить состояние дорог республиканского и местного значений, видеть информацию об  объектах придорожного сервиса, остановках, населенных пунктах и подрядных организациях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Сбором данных будет заниматься Национальный центр качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог МИИР РК. В первую очередь в системе будет доступна информация о 24 тысячах километров республиканских автодорог. После – данные о состоянии местных дорог.

Запуск системы намечен на май следующего года. Для пользователей мобильное приложение станет доступным к 1 июня 2020 года. Приложение «Система управления дорожными активами» будет бесплатным и доступным на платформах Android и iOS.

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Ключевые слова: Правительство РК, Транспорт, Цифровой Казахстан,
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