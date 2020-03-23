Приложение Covid19live.kz: мониторинг и оповещение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев рассказал о возможностях приложения по мониторингу и оповещению распространения коронавируса в Казахстане Covid19live.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приложении позволит быстрее выявлять инфицированных коронавирусом. Как отметил спикер, каждый гражданин может посетить сайт и ознакомиться с уже нанесенной на карту обстановкой: точки очагов инфекции, пути распространения вируса, контакты с зараженными лицами и много другой полезной информации.





«Карта покажет количество носителей вируса и изолированных людей на карантин. В режиме онлайн мы следим за ростом возникновения очагов, количеством инфицированных не только в Алматы, но в стране и других государствах по всему миру», — сообщил Баян Конирбаев, добавив, что на сегодня приложением пользуются уже 43 тысячи пользователей.





Covid19live.kz также содержит две важнейших функции для обратной связи от граждан страны:





«Я инфицирован»: пользователь, у которого обнаружен COVID-19, может отметить людей, с которыми контактировал и потенциально мог заразить, а также места, которые посещал, будучи инфицированным;





«Я контактировал с инфицированным»: пользователь может оставить отзыв, если летел тем же рейсом, что и зараженный, либо уверен, что кто-то из его круга общения заражен. (Врачебная тайна сохраняется)





Также сайт дает возможность узнать контакты руководителей всех задействованных для борьбы с болезнью структурных подразделений городского акимата. Предусмотрена и внедрена возможность сбора и анализа всей полезной информации по коронавирусу – от скольки раз в день, чем и зачем мыть руки, определения симптоматики начала заболевания до единого окна с контактами оперативных центров и адресами больниц.





«Мы ведем мониторинг ситуации карантина в режиме реального времени 24 часа в сутки. На платформе «Сергек« мы отслеживаем каждого гражданина, прибывшего в эти дни в город, его перемещения и контакты», — заявил руководитель управления цифровизации.





Сервис разработан программистами проекта VLife компании VILED при поддержке Министерства здравоохранения РК, акимата Алматы, медицинской компании «Медикер Алатау» и безвозмездно передан в пользование казахстанцам.





Напомним, если вы почувствовали недомогание или хотите проконсультироваться о коронавирусе, звоните по телефону 1406; получить справку о том, что происходит в городе, сообщить о выявленных вами нарушениях режима карантина, получить помощь психолога – телефон 1308.



