НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приложение Astra Bus больше не функционирует в столице. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе компании CTS, передает МИА «Казинформ».

«Приложение Astra Bus не является собственностью CTS, а сторонним приложением. Приложение больше не поддерживается и не обновляется. Однако имеются альтернативные приложения для отслеживания маршрутов: 2ГИС и Яндекс.Карты. При изменении схем движения маршрутов в данные мобильные приложения вносятся оперативные изменения. К слову, все указанные приложения также принадлежат сторонним разработчикам. CTS не несет ответственность за их работу», - прокомментировали в пресс-службе компании.

Кроме того, CTS оперативно информирует посредствам онлайн ресурсов: cts.gov.kz, Instagram, Facebook, добавили в компании.