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    15:38, 28 Март 2022 | GMT +6

    Приложение Astra Bus больше не функционирует в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приложение Astra Bus больше не функционирует в столице. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе компании CTS, передает МИА «Казинформ».

    «Приложение Astra Bus не является собственностью CTS, а сторонним приложением. Приложение больше не поддерживается и не обновляется. Однако имеются альтернативные приложения для отслеживания маршрутов: 2ГИС и Яндекс.Карты. При изменении схем движения маршрутов в данные мобильные приложения вносятся оперативные изменения. К слову, все указанные приложения также принадлежат сторонним разработчикам. CTS не несет ответственность за их работу», - прокомментировали в пресс-службе компании.

    Кроме того, CTS оперативно информирует посредствам онлайн ресурсов: cts.gov.kz, Instagram, Facebook, добавили в компании.

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