Приложение Ashyq заработало в аэропорту и на железнодорожном вокзале Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде через приложение Ashyq начали работать аэропорт и железнодорожный вокзал. Внутрь зданий могут попасть пассажиры и провожающие, которые имеют в системе «зелёный» или «синий» статус. В случае «жёлтого» и «красного» статусов путешествие придётся отменить и вернуть деньги за билеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ashyq активно внедряется на различных объектах с массовым скоплением людей. Карагандинский железнодорожный вокзал ежесуточно посещают тысячи человек. В день с перрона отправляется до 30 поездов.

«Многие люди приходят за несколько часов до отправки и ждут прибытия поезда в зале ожидания. Теперь мы точно знаем, какой статус у пассажира, что он не контактный и не заражён. Это обезопасит окружающих и наш персонал», – считает дежурный помощник начальника вокзала Бакыт Игибаева.

По мнению начальника отдела Палаты предпринимателей Карагандинской области Азамата Даненбаева, приложение Ashyq показало свою пользу как способ профилактики распространения коронавирусной инфекции. Систему используют аэропорты Нур-Султана и Алматы, вокзалы столицы и других городов страны.