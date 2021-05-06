Приложение Ashyq внедряется в столичном аэропорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев с 10 мая внедряется проект по допуску пассажиров через приложение Ashyq. С 12 мая планируется полноценный запуск проекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта.

Как пояснили в пресс-службе, за счет интеграции мобильного приложения с общей базой Министерства здравоохранения РК определяется статус пассажира: является ли он на данный момент носителем вируса или нет. То есть для безопасности пассажиров и сотрудников авиакомпаний и аэропорта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам (маски, термометрия, проветривание и т.д.). Поскольку термометрия (удаленное измерение температуры) помогает выявить один из ярких симптомов COVID-19 (повышение температуры тела) использование приложения Ashyq является дополнительной гарантией безопасности для пассажиров и персонала.

«В этой связи, просим всех пассажиров заранее до приезда в аэропорт скачать приложение и проверить свой статус. В здание терминала пассажиры с желтым и красным статусом допущены не будут. Вопросы по возврату средств, в случае недопуска к рейсу, следует направлять в авиакомпании», - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Напомним, с 17 января текущего года доступ в отдельные объекты малого и среднего бизнеса обеспечивается с помощью мобильного приложения «Ashyq», заказчиком которого является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством здравоохранения РК.