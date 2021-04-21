Приложение Ashyq в действии: у 232 алматинцев выявлен «красный» статус

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов сообщил, что в период с 9 по 18 апреля в мегаполисе при сканировании статуса через QR-код у 232 человек был подтвержден «красный» статус, еще у 39 «желтый», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Неоднократно санитарные врачи города Алматы говорили о том, что не все заболевшие COVID-19 берут на себя обязательства по соблюдению режима домашнего карантина. Зараженные и близкоконтактные люди посещают общественные места, таким образом создавая угрозу распространения вируса. Для этих целей и было создано мобильное приложение «Ashyq», благодаря, которому можно выявить посетителей и не допустить заражения других гостей или персонала.

Отметим, что в Алматы приложение используют на 341 объекте, еще 26 заявок на стадии рассмотрения. Предприниматели уже поняли, какие дает преимущества цифровой проект. В первую очередь, это защита здоровья посетителей заведений и возможность работать даже при сложной эпидемиологической обстановке.

«С начала пандемии коронавирусной инфекции бизнес во всем мире вынужден работать со значительными ограничениями, что нанесло существенный урон доходу предпринимательской деятельности. Это касается и нашей страны. В качестве альтернативы полного закрытия ряда бизнесов и для частичного снятия ограничений и был запущен пилотный проект «Ashyq». За счет интеграции мобильного приложения с общей базой Министерства здравоохранения определяется статус посетителя: является ли он на данный момент носителем вируса или нет. То есть субъектом бизнеса - участником проекта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам», - сказал Садвакас Байгабулов.

Представитель ДСЭК отметил, что с середины января субъекты бизнеса стали подключать в проект «Ashyq». Уже с прошлой недели в проект примкнули кинотеатры. В настоящее время на рассмотрение заявка от театра имени М.Ауезова. Во второй половине апреля предусмотрено вхождение в базу «Ashyq» бильярдных клубов, концертных залов. В мае в список расширится, включением караоке, банкетных залов при условии нахождения города в «зеленой» зоне и наполняемостью не более 50%.

Садвакас Байгабулов отметил, что благодаря работе проекта в период с 9 по 18 апреля в Алматы выявлено 232 жителя с «красным» статусом и 39 с «желтым». Причем сканировать QR-код можно как оффлайн, так и онлайн.

Представитель санитарно-эпидемиологической службы напомнил горожанам о том, в каком режиме работает приложение:

1. Посетителю необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН.

2. При входе в заведение необходимо просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. На экране отобразится статус (синий, зеленый, красный или желтый).

3. При выходе - необходимо просканировать QR-код, чтобы зафиксировать свой выход.

В случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения ответственному лицу-сотруднику заведения будет дана роль в приложении, с помощью которой он сможет зафиксировать вход посетителя посредством введения его ИИН.

К слову, пока по статистике санитарных врачей, используя приложение, больше всего посетителей посещают фитнес центры, на втором месте сауны и бани, затем следуют компьютерные клубы.

Садвакас Байгабулов добавил, что приложение «Ashyq», массовая вакцинация, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм - все эти меры позволят вернуться жителям страны к привычному ритму жизни.

Также заместитель руководителя ДСЭК подчеркнул, что в случае, если участники проекта получили разрешение на работу с «Ashyq», но не используют возможности приложения, запуская посетителей бесконтрольно, они понесут ответственность за нарушение карантинных мер в размере штрафа 230 МРП.

В завершение Садвакас Байгабулов добавил, что обмануть систему невозможно, так как все данные индивидуальны и вносятся единожды в базу и имеют привязку к номеру мобильного телефона.

К слову, ежедневно мониторинговые группы проверяют объекты, где используют приложение. Так, из 44 проверенных объектов в 16-ти были выявлены нарушения. Санитарные врачи призывают население сообщать о фактах нарушений, связанных с использованием системы в районные акиматы, СЭС и в палату предпринимателей «Атамекен».