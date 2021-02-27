Приложение Ashyq помогает обеспечить безопасность для клиентов – директор фитнес-клуба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приложение Ashyq помогает обеспечить безопасность для клиентов. Об этом сообщила директор фитнес-клуба «Space fitness» Анастасия Егорова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приложение Ashyq нам очень помогает, основная причина, почему мы пользуемся этим приложением – это в первую очередь безопасность для наших клиентов. Клиенты приходят к нам, отмечаются, и если мы видим, что клиент зараженный, то мы его не впускаем. То есть, внутри фитнес-клуба создается безопасная среда. Теперь мы знаем, что наши клиенты в безопасности, те, кто входит в фитнес-клуб, не заразятся. Поэтому, с точки зрения безопасности, мы за использование этого приложения. Теперь им пользуются все наши клиенты, которых бывает одновременно, в среднем, около 100 человек. В нашем клубе, с начала запуска пилотного проекта не было ни одного случая заражения коронавирусом, также не было выявлено ни одного посетителя с желтым или красным статусом», – сказала А.Егорова.

По ее словам, при использовании приложения Ashyq иногда возникают технические сложности, программа не всегда работает, как должна. Но разработчики постоянно трудятся над приложением, устраняют все возникающие проблемы. Есть уверенность, что со временем все недостатки будут устранены.

Кроме того, как отметила А.Егорова, вначале возникали проблемы с некоторыми клиентами, которые не хотели отмечаться, но это были единичные случаи. По прошествии месяца с момента запуска проекта все клиенты уже привыкли к новому порядку посещения фитнес-клуба, понимая, что все делается для защиты их здоровья.

Напомним, в начале февраля в городах Нур-Султан и Алматы стартовал пилотный проект по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции в субъектах бизнеса - «Ashyq». В качестве цифрового мониторинга используются QR-коды. Мобильное приложение «Ashyq» разработано отечественной IT-компанией по заказу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерства здравоохранения РК.