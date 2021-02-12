Приложение «Ashyq»: ответы на часто задаваемые вопросы
В качестве альтернативы полного закрытия вышеуказанных бизнесов и для частичного снятия ограничений и был запущен пилотный проект «Ashyq». Проектный офис (Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерство здравоохранения и НПП «Атамекен») продолжает отвечать на наиболее часто задаваемые вопросы.
Что это даст населению?
Безопасность. На сегодня каждый человек, заболевший COVID-19 в любой форме (симптомной или бессимптомной), берет на себя обязательства по соблюдению режима домашнего карантина и заверяет их личной подписью в расписке. Однако мы нередко сталкиваемся с фактами нарушения режима самоизоляции. Заболевшие или близкоконтактные люди посещают общественные места, таким образом создавая угрозу распространения вируса.
Приложение позволяет выявить таких посетителей и не допустить заражения других гостей или персонала.
Как это работает?
За счет интеграции мобильного приложения с общей базой Минздрава определяется статус посетителя: является ли он на данный момент носителем вируса или нет. То есть субъектом бизнеса-участником проекта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам (маски, термометрия, проветривание и т.д.). Поскольку риски заражения гостей и персонала существенным образом уменьшаются, проект в перспективе позволит оптимизировать карантинные ограничения для бизнеса и населения.
Кто является разработчиком данного мобильного приложения?
Мобильное приложение «Ashyq» разработано отечественной IT-компанией по заказу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерства здравоохранения РК.
Кому присваивается QR-код – субъекту бизнеса или посетителю?
QR-код присваивается только субъектам бизнеса.
Будет ли эта система ограничивать людей в свободном передвижении?
На сегодня имеются санитарные ограничения по работе отдельных видов деятельности (боулинги, бильярдные, караоке, компьютерные клубы и пр.). Уже почти год они не функционируют. Также имеется ряд объектов (например, фитнес-клубы), чья деятельность ограничена в выходные дни в случае перехода региона в «красную» зону.
Приложение «Ashyq» за счет создания условий для более безопасной деятельности, напротив, в перспективе создаст условия для уменьшения карантинных ограничений и упрощения передвижения граждан.
Почему недостаточно существующей практики термометрии бесконтактным прибором?
Термометрия помогает выявить один из ярких симптомов COVID-19 (повышение температуры тела). Использование данного приложения является дополнительной гарантией безопасности для посетителей и персонала.
Будет ли пользование приложением обязательным для всех?
Ни предпринимателей, ни граждан не будут принуждать пользоваться приложением в обязательном порядке.
С 17 января этого года в тестовом режиме мобильное приложение «Ashyq» использует ряд фитнес-клубов, SPA-центров, саун и других объектов, где есть ресепшн. Нахождение в пилоте является добровольным.
Могут ли другие субъекты бизнеса, помимо фитнес-центров и SPA-салонов, использовать это приложение?
Разумеется, так как это в первую очередь обеспечит безопасность посетителей и персонала. По своему желанию.
Алгоритмы участия разных видов бизнеса в проекте будут согласоваться с бизнес-сообществом и санврачами. При этом не планируется принудительное использование приложения в ТРЦ, рынках, магазинах у дома и общественном транспорте, как это пишут отдельные комментаторы в соцсетях.
Насколько это сложно и затратно по времени?
1. Посетителю необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН (1 раз, лучше заранее);
2. При входе в заведение необходимо просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. На экране отобразится статус (синий, зеленый, красный или желтый).
3. При выходе необходимо просканировать QR-код, чтобы зафиксировать свой выход.
Будет ли система создавать ограничения для людей, не имеющих смартфонов?
В случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения, ответственному лицу-сотруднику заведения будет дана роль в приложении, с помощью которой он сможет зафиксировать вход посетителя посредством введения его ИИН.
Что означает цвет статуса?
Зеленый статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;
Синий статус – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный;
Желтый статус – обозначен в базе данных как контактный;
Красный статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.
Нужно ли сдавать ПЦР-тест перед каждым посещением объекта?
Нет, сдавать тест перед каждым посещением не требуется.
Как долго сохраняется статус?
Все статусы являются временными. Зеленый – 3 дня. То есть ровно столько, сколько действительна справка ПЦР.
Красный или желтый снимаются сразу же после отрицательного результата ПЦР-теста и окончания режима положенной изоляции заболевшего или близкого контактного лица.
Связан ли данный проект с началом массовой вакцинации в стране?
Данный проект никак не связан с вакцинацией против КВИ.
Будет ли данный проект учитывать заболевших иными инфекциями (ОРВИ, грипп и т.д.)?
Данный проект никак не связан с другими инфекционными заболеваниями.
Является ли обязательной установка QR-кода для ТРЦ, аптек, магазина у дома?
Нет, установка приложения для этих объектов не была предусмотрена проектным офисом, за исключением случаев, когда субъект бизнеса хочет установить добровольно.
Для чего сканировать QR-код при выходе из заведения?
Для контроля режима работы заведения. Приложение позволяет анализировать (обезличенно) количество одновременно находящихся в заведении посетителей и часы его работы. Таким образом, потенциально уменьшается необходимость проведения мониторинговых проверок.
Где в мире уже внедрялась подобная практика?
На сегодняшний день практика применения QR-кодов хорошо зарекомендовала себя в странах Юго-Восточной Азии - Гонконге, Сингапуре, Малайзии. Есть аналоги в других странах.
Куда передаются данные по ИИН?
Данные никуда не передаются и остаются в профиле приложения. По введенным данным осуществляется проверка статуса пользователя при сканировании QR-кода.
Будет ли создан официальный аккаунт по пилотному проекту, где будет освещаться вся необходимая информация?
Сейчас запущена служба технической поддержки в Telegram @support_ashyq_bot. Рассматривается подключение и других каналов в случае тиражирования приложения.
Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством здравоохранения РК разработало приложение «Ashyq» для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране.
Позже в Министерстве здравоохранения пояснили, почему создали приложение «Ashyq» для входа в бизнес-объекты. На сегодня 40 объектов бизнеса в пилотном режиме используют приложение «Ashyq».