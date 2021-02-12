Приложение «Ashyq»: ответы на часто задаваемые вопросы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала пандемии коронавирусной инфекции бизнес во всем мире вынужден работать со значительными ограничениями, что наносит существенный урон доходу предпринимательской деятельности. Это касается и нашей страны. Более 13 тысяч субъектов бизнеса (боулинги, бильярдные, караоке, компьютерные клубы и прочие) до сих пор так и не могут возобновить свою деятельность. Причина – скопление людей, которые продолжительное время проводят в замкнутом пространстве, - несет в себе повышенные риски распространения вируса. Также существует целый ряд объектов, который вынужден закрываться в выходные или ограничивать время работы при переходе региона в желтую или красную зону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

В качестве альтернативы полного закрытия вышеуказанных бизнесов и для частичного снятия ограничений и был запущен пилотный проект «Ashyq». Проектный офис (Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерство здравоохранения и НПП «Атамекен») продолжает отвечать на наиболее часто задаваемые вопросы.

Что это даст населению?

Безопасность. На сегодня каждый человек, заболевший COVID-19 в любой форме (симптомной или бессимптомной), берет на себя обязательства по соблюдению режима домашнего карантина и заверяет их личной подписью в расписке. Однако мы нередко сталкиваемся с фактами нарушения режима самоизоляции. Заболевшие или близкоконтактные люди посещают общественные места, таким образом создавая угрозу распространения вируса.

Приложение позволяет выявить таких посетителей и не допустить заражения других гостей или персонала.

Как это работает?

За счет интеграции мобильного приложения с общей базой Минздрава определяется статус посетителя: является ли он на данный момент носителем вируса или нет. То есть субъектом бизнеса-участником проекта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам (маски, термометрия, проветривание и т.д.). Поскольку риски заражения гостей и персонала существенным образом уменьшаются, проект в перспективе позволит оптимизировать карантинные ограничения для бизнеса и населения.

Кто является разработчиком данного мобильного приложения?

Мобильное приложение «Ashyq» разработано отечественной IT-компанией по заказу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерства здравоохранения РК.

Кому присваивается QR-код – субъекту бизнеса или посетителю?

QR-код присваивается только субъектам бизнеса.

Будет ли эта система ограничивать людей в свободном передвижении?

На сегодня имеются санитарные ограничения по работе отдельных видов деятельности (боулинги, бильярдные, караоке, компьютерные клубы и пр.). Уже почти год они не функционируют. Также имеется ряд объектов (например, фитнес-клубы), чья деятельность ограничена в выходные дни в случае перехода региона в «красную» зону.

Приложение «Ashyq» за счет создания условий для более безопасной деятельности, напротив, в перспективе создаст условия для уменьшения карантинных ограничений и упрощения передвижения граждан.

Почему недостаточно существующей практики термометрии бесконтактным прибором?

Термометрия помогает выявить один из ярких симптомов COVID-19 (повышение температуры тела). Использование данного приложения является дополнительной гарантией безопасности для посетителей и персонала.

Будет ли пользование приложением обязательным для всех?

Ни предпринимателей, ни граждан не будут принуждать пользоваться приложением в обязательном порядке.

С 17 января этого года в тестовом режиме мобильное приложение «Ashyq» использует ряд фитнес-клубов, SPA-центров, саун и других объектов, где есть ресепшн. Нахождение в пилоте является добровольным.

Могут ли другие субъекты бизнеса, помимо фитнес-центров и SPA-салонов, использовать это приложение?

Разумеется, так как это в первую очередь обеспечит безопасность посетителей и персонала. По своему желанию.

Алгоритмы участия разных видов бизнеса в проекте будут согласоваться с бизнес-сообществом и санврачами. При этом не планируется принудительное использование приложения в ТРЦ, рынках, магазинах у дома и общественном транспорте, как это пишут отдельные комментаторы в соцсетях.

Насколько это сложно и затратно по времени?

1. Посетителю необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН (1 раз, лучше заранее);

2. При входе в заведение необходимо просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. На экране отобразится статус (синий, зеленый, красный или желтый).

3. При выходе необходимо просканировать QR-код, чтобы зафиксировать свой выход.

Будет ли система создавать ограничения для людей, не имеющих смартфонов?

В случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения, ответственному лицу-сотруднику заведения будет дана роль в приложении, с помощью которой он сможет зафиксировать вход посетителя посредством введения его ИИН.

Что означает цвет статуса?

Зеленый статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

Синий статус – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный;

Желтый статус – обозначен в базе данных как контактный;

Красный статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

Нужно ли сдавать ПЦР-тест перед каждым посещением объекта?

Нет, сдавать тест перед каждым посещением не требуется.

Как долго сохраняется статус?

Все статусы являются временными. Зеленый – 3 дня. То есть ровно столько, сколько действительна справка ПЦР.

Красный или желтый снимаются сразу же после отрицательного результата ПЦР-теста и окончания режима положенной изоляции заболевшего или близкого контактного лица.

Связан ли данный проект с началом массовой вакцинации в стране?

Данный проект никак не связан с вакцинацией против КВИ.

Будет ли данный проект учитывать заболевших иными инфекциями (ОРВИ, грипп и т.д.)?

Данный проект никак не связан с другими инфекционными заболеваниями.

Является ли обязательной установка QR-кода для ТРЦ, аптек, магазина у дома?

Нет, установка приложения для этих объектов не была предусмотрена проектным офисом, за исключением случаев, когда субъект бизнеса хочет установить добровольно.

Для чего сканировать QR-код при выходе из заведения?

Для контроля режима работы заведения. Приложение позволяет анализировать (обезличенно) количество одновременно находящихся в заведении посетителей и часы его работы. Таким образом, потенциально уменьшается необходимость проведения мониторинговых проверок.

Где в мире уже внедрялась подобная практика?

На сегодняшний день практика применения QR-кодов хорошо зарекомендовала себя в странах Юго-Восточной Азии - Гонконге, Сингапуре, Малайзии. Есть аналоги в других странах.

Куда передаются данные по ИИН?

Данные никуда не передаются и остаются в профиле приложения. По введенным данным осуществляется проверка статуса пользователя при сканировании QR-кода.

Будет ли создан официальный аккаунт по пилотному проекту, где будет освещаться вся необходимая информация?

Сейчас запущена служба технической поддержки в Telegram @support_ashyq_bot. Рассматривается подключение и других каналов в случае тиражирования приложения.





Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством здравоохранения РК разработало приложение «Ashyq» для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране.

Позже в Министерстве здравоохранения пояснили, почему создали приложение «Ashyq» для входа в бизнес-объекты. На сегодня 40 объектов бизнеса в пилотном режиме используют приложение «Ashyq».