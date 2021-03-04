Приложение «Ashyq»: как теперь работают боулинг-центры, интернет-клубы и бассейны в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как в бассейнах, боулинг-центрах и интернет-клубах используют приложение «Ashyq», показали во время пресс-тура, организованного в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что проект «Ashyq» реализуется на следующих объектах предпринимательства в Караганде, Нур-Султане, Алматы: фитнес-клубы, СПА-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет), боулинг-клубы.

Как известно, боулинг-центры, интернет-клубы не возобновляли свою деятельность с прошлого года. В соответствии с постановлением главного санитарного врача объекты в столице начинают открывать свои двери для посетителей.

Заместитель директора НПП «Атамекен» города Нур-Султана Куанышбек Мукаш объяснил, как работает система «Ashyq» на объектах.

«Проект «Ashyq» позволяет идентифицировать людей, которые являются носителями коронавирусной инфекции или же контактных лиц. Есть четыре статуса, который присваивается в связи со сканированием QR-кода. «Ashyq» связан с базами данных ПЦР-тестов и контактных лиц Министерства здравоохранения. То есть все люди, которые когда-то сдавали тесты, в этой базе имеются. Если ПЦР-тест на данный момент действителен, то при сканировании кода при отрицательном результате высветится «зеленый» статус. Если высветится «синий» статус, значит о вас информации не существует или вы никогда не болели, не обращались, или истек срок ПЦР-тестирования. Если высветится «желтый» статус, то этот человек был контактным лицом с человеком, который на данный момент болеет», - рассказал Куанышбек Мукаш.

«Желтый» статус означает, что на данный момент Вы являетесь контактным лицом и должны соблюдать ограничения и находиться на изоляции до того времени, когда Вы сдадите отрицательный тест. По установлению главного санитарного врача впускать таких лиц в помещение нельзя. «Красный» статус означает, что человек является носителем вируса и на данный момент болеет, в соответствии с обязательством он должен находиться на самоизоляции», - отметил заместитель директора Нацпалаты Нур-Султана.

Отметим, что если же высветится «синий» статус, то человек может беспрепятственно может заходить в объект. Он также уточнил, что если люди с «желтым» и «красным» статусами посещают общественные места, то они могут быть привлечены к административной ответственности.

Стоит подчеркнуть, что люди, у которых высветился «синий» статус, могут болеть бессимптомно, но в таком случае приложение, конечно, не поможет.

«Система «Ashyq» - возможность для бизнеса обеспечить дополнительные меры безопасности для своих клиентов. Мы должны понимать, что в каждое заведение впускают по теплометрии. Обязательно сверяется температура. Нужно понимать, что если человек симптомно болеет, то его не запустят. А если он бессимптомный, то здесь никто не может выявить, и сам человек тоже может не подозревать, что он болеет. Здесь система «Ashyq» беспомощна», - отмечает Куанышбек Мукаш.

Работают по системе «Ashyq» фитнес-клубы, бассейны, СПА-центры, бани, интернет-клубы, боулинги.

«Постановление вышло только вчера. Нужно учитывать, что объекты не работали больше года и нужна подготовка. Национальная палата представляет интересы бизнеса, защищает и работает над развитием. «Ashyq» - совместный проект с МЦРИАП, Минздравом», - говорит заместитель директора НПП «Атамекен» города Нур-Султана Куанышбек Мукаш.

Также в Нацпалате ответили, есть ли ограничения по времени нахождения посетителей в боулинг-центрах.

«Таких ограничений нет. По времени нужно учитывать, что боулинги работают примерно с обеда (после) и до 22:00, 23:00 вечера. Необходимо отметить, что после каждой кампании дезинфицируются все шары на дорожке, запрещается принимать еду, где осуществляется сама игра. Эти меры приняты для обеспечения безопасности», - добавил К. Мукаш.

В свою очередь руководитель боулинг-центра Мейржан Жангожин прокомментировал, какие меры принимаются в заведении с момента введения приложения.

«Мы не работали с 16 марта 2020 года, как только были введены ограничительные меры по стране. На самом деле приложение «Ashyq» нам дает возможность работать. Люди соскучились по этому виду спорта, так как боулинг является видом спорта, а не развлечением. Мы получили QR-код, начали работать со вчерашнего дня. Вчера уже были посетители, обслужили 30 человек. Из них у всех был выявлен «синий» статус, а «красных» и «желтых» не было. Мы прошли обучение и поняли, что посетителей с «красным» и «желтым» статусами мы не имеем право впускать в заведение и обязательно уведомляем органы СЭС. У нас ведутся работы по безопасному обслуживанию гостей - соблюдение социальной дистанции, в зоне разбега принимать еду нельзя, после каждой игры шары обрабатываются специальным средством», - пояснил М. Жангожин.

Напомним, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О проведении пилота по внедрению мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства в городах Нур-Султан, Алматы, и Караганда» в городе Нур-Султане начата реализация пилотного проекта «Ashyq».

Ранее сообщалось, что проект «Ashyq» реализуется в 39 объектах предпринимательства в городе.