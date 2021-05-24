Приложение «Ashyq» интегрировали с базой мобильных граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приложение «Ashyq» интегрировано с базой мобильных граждан в рамках Egov в целях защиты от внедрения чужого ИИН. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в министерстве, теперь система Ashyq принадлежит государству .

«Хотел бы сказать, что система передана национальном оператору на сопровождение АО «НИТ». Теперь технические специалисты АО «НИТ» будут сопровождать и полностью администрировать систему «Ashyq». Вместе с тем мобильное приложение постоянно обновляется. Уже с 18 мая запущена новая версия «Ashyq» на Android, где можно будет проверить свой статус, не сканируя QR-код», - рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов в ходе брифинга в СЦК.

Вице-министр отметил, что приложение «Ashyq» интегрировано с базой мобильных граждан.

«Также для того чтобы избежать возможности внедрения чужого ИИН, «Ashyq» интегрирован с базой мобильных граждан. База мобильных граждан является базой Egov, и в случае, если Вы заходите и вбиваете чужой ИИН, он не соответствует данным Egov. Прошу граждан скачивать приложение Egov mobile и с этого приложения идентифицироваться. Это занимает небольшое время, после чего Вы попадаете в базу мобильных граждан. Таким образом, мы исключаем возможность введения чужих ИИН», - отметил Асет Турысов.