Приложение 2ГИС удалили из App Store - что делать владельцам айфонов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Популярный в Казахстане картографический сервис 2ГИС удален из AppStore. Об этом сообщается в официальном заявлении международной картографической компании, передает МИА «Казинформ».

«2GIS удалили из AppStore, но уже установленные приложения продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания», - говорится в заявлении.

Компания советует владельцам айфонов не удалять уже установленное приложение 2ГИС.

«Если вы сменили телефон, то используйте 2gis.kz, установите иконку на рабочий стол. Мы сообщим, когда найдем способ решения проблемы», - посоветовали пользователям.