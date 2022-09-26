РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:19, 25 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Приложение 2ГИС удалили из App Store - что делать владельцам айфонов

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Популярный в Казахстане картографический сервис 2ГИС удален из AppStore. Об этом сообщается в официальном заявлении международной картографической компании, передает МИА «Казинформ».

    «2GIS удалили из AppStore, но уже установленные приложения продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания», - говорится в заявлении.

    Компания советует владельцам айфонов не удалять уже установленное приложение 2ГИС.

    «Если вы сменили телефон, то используйте 2gis.kz, установите иконку на рабочий стол. Мы сообщим, когда найдем способ решения проблемы», - посоветовали пользователям.


    Теги:
    Общество для mail.ru
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!