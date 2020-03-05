+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 11 °С
USD 379.45 EUR 423.28
RUB 5.77 CNY 54.74
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Прилетевших из Дубая граждан поместили на карантин в Павлодаре

5 Марта 2020 17:36
Поделиться:
Прилетевших из Дубая граждан поместили на карантин в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жители Павлодарской области прилетели из Дубая на одном самолёте с гражданином КНР, следовавшим в Нур-Султан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Порты Курык и Актау временно не будут принимать автопаромы из Ирана и Азербайджана
Более 900 человек находятся на карантине – Елжан Биртанов Ограничения необходимы – Елжан Биртанов о запрете на въезд пассажиров из стран первой категории Коронавирус: с 8 марта запрещен въезд в РК гражданам стран первой категории

«В настоящее время медицинскими службами и специалистами-эпидемиологами проводятся мероприятия по изоляции пяти контактных жителей Павлодарского региона, из них - трое жителей города Аксу и двое жителей Павлодара, - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель департамента контроля качества товаров и услуг по Павлодарской области Садвакас Байгабулов. - Самому взрослому 54 года, самому молодому 21 год. Среди них детей нет».

По словам С. Байгабулова, сейчас работники скорой медицинской помощи госпитализируют и изолируют их в условиях стационара на 150 коек, который был предусмотрен для этих целей.

«Состояние данных жителей Павлодарского региона стабильное. Температуры, симптомов простудных заболеваний не отмечено, но, вместе с тем, так как они прибыли из стран, где имеется неблагополучная ситуация с коронавирусной инфекцией, согласно постановлению главного санитарного врача Республики Казахстан они будут помещены в условиях карантина на 14 дней, - добавил Садвакас Байкабулов. - Соответственно будут проведены лабораторные исследования, взяты анализы, серия тестов результатов. В случае, если покажут отрицательные (результаты - прим. ред), и будет стабильная ситуация по здоровью, они будут в дальнейшем наблюдаться в течение десяти дней по месту жительства».



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив