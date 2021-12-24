Прилетевшие в ЗКО казахстанцы находятся под наблюдением из-за омикрон-штамма
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области с 4 декабря из-за границы прибыло 116 казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева, в частности, из Египта прибыли 69 граждан, из Великобритании - 19, из Италии - 13, из Германии - 11.
В связи с распространением по миру штамма «омикрон» все граждане на сегодня взяты под медицинское наблюдение по месту жительства.
Штамм «омикрон» выявлен в 106 странах мира. По последним данным, новый штамм зарегистрирован в Японии, Бразилии, Австрии, Чехии, Германии и других государствах. Стало известно, что в соседней России данный штамм выявили у 41 человека.
«Штамм «омикрон» на территории области не обнаружен. Тем не менее, учитывая важность своевременного выявления новых вариантов SARS-COV-2 в системе эпидемиологического надзора по COVID-19, положительные результаты пациентов с COVID были направлены в Национальный центр экспертизы в Нур-Султане. Они изучаются», - сказала Г. Кереева в ходе брифинга в региональной службе коммуникации.
По ее словам, с 1 декабря коронавирус был обнаружен у 280 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца показатель заболеваемости снизился в 2,2 раза. А за последнюю неделю по сравнению с предыдущей (10-16 декабря) заболеваемость снизилась на 28,7%.
«В декабре коронавирус выявили у 37 учащихся и 8 учителей, а также два случая зарегистрировали среди студентов, обучающихся в высших учебных заведениях. Все они заразились от родственников в своем доме», - сказала Г. Кереева.
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