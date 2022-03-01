Прилетевшие из Польши казахстанцы рассказали, как добирались на родину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прилетевшие из Польши казахстанцы, рассказали, как добирались на родину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Елена Кузьмина уже 10 лет проживает в Украине.

«Был страшно: неизвестность, взрывы. Три дня не кушали, спали два часа в сутки. Слава Богу, у меня работа удаленная. Жизнь продолжается. После стабилизации вернусь в Киев. Это мой дом, там моя жизнь. Я прилетела одна и пять кошек. Air Astana пошла навстречу. Всю дорогу котята молчали. Через Интернет держала связь с представителями посольства, авиакомпании Air Astana.

Из Киева добрались до Львова, а потом в Польшу. Здесь, в Казахстане, проживают родители, родные», - поделилась Елена.

Она отметила, что Украина - ее дом.

«Не то, чтобы хочу, уже скучаю по Украине, по языку и пространству», - добавила она.

«Добрались нормально. Благодарен, в том числе Air Astana и посольству. Мы лично через границу добирались семьей своим транспортом. Это была наша машина, но в итоге оставили ее там друзьям. Сами мы из города Киева, 25 февраля выехали в сторону Польши. С конца 2013 года живу и работаю в Украине. Мы слышали взрывы. 24 числа я был в командировке во Львове, с 7 утра мы слышали взрывы. Здесь, в столице есть близкие, поедем сейчас к ним», - рассказал Карим Ажигулов.

«Были в Киеве. Я полетела туда отдыхать. Сами собрались и выехали. На границе были двое суток. Сидели в автобусе, волонтеры кормили и поили», - поделилась Айгерим Алтыбаева.

«Сейчас все хорошо, мы доехали. Это самое главное. Все остальное второстепенное. Сейчас хочется вернутся домой и отдыхать», - отметила Жанна.