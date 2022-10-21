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Прилетающим в Россию казахстанцам больше не нужен ПЦР-тест

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
21 Октября 2022, 13:36
Прилетающим в Россию казахстанцам больше не нужен ПЦР-тест

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Согласно постановлению Роспотребнадзора, для прибывающих авиарейсами в Россию граждан иностранных государств, в том числе Казахстана, отменяется требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Посольства Казахстана в России.

Требование отрицательного ПЦР-теста для граждан Казахстана при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска было отменено с 1 апреля 2022 года.

Теперь прибывающим в Россию необходимо только заполнить соответствующую анкету.

В то же время, согласно документу, во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организуется практика выборочного тестирования на коронавирус.


МИД РК   Россия   Коронавирус в мире   Аэропорт  
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