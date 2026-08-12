Казахстан усиливает научный мониторинг Каспия: на оборудование выделили 1,1 млрд теңге

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан совместно с другими странами Каспийского региона продолжает работу над Межгосударственной программой, призванной объединить усилия по адаптации к происходящим изменениям и сохранению природного богатства Каспия.





Работа по сохранению Каспия охватывает сразу несколько направлений: взаимодействие прикаспийских стран, системные научные исследования, укрепление материально-технической базы, экологические инициативы и вовлечение общественности. Такой комплексный подход позволяет объединить потенциал прикаспийских стран и последовательно формировать решения, направленные на сохранение уникальной экосистемы Каспийского моря для будущих поколений.



Состояние Каспийского моря находится в центре постоянного внимания прикаспийских государств. Происходящие в акватории и прибрежной зоне изменения последовательно изучаются на научной основе, а страны региона объединяют усилия для выработки согласованных мер по адаптации и сохранению уникальной экосистемы моря.



Одним из практических механизмов совместной работы станет План действий прикаспийских государств, который в настоящее время находится на стадии обсуждения. Документ предусматривает комплекс мер по адаптации к происходящим изменениям и сохранению экосистемы Каспийского моря. Такой формат позволяет объединить усилия стран региона, развивать обмен научными данными и формировать согласованные подходы к изучению и сохранению Каспия.



Параллельно Казахстан формирует собственную научную базу для комплексного изучения процессов в национальном секторе моря. С этой целью в сентябре прошлого года начал работу Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. В рамках исполнения поручений Президента по комплексному изучению и сохранению Каспия Правительство выделило из резерва 1,1 млрд теңге на закупку оборудования для морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий. Новая материальная база позволяет проводить комплексные исследования непосредственно в акватории моря и системно отслеживать гидрометеорологические и биологические параметры среды.



В прошлом году Институтом разработана программа научно-исследовательских работ, которая предусматривает проведение 2-х морских экспедиций с охватом 21 станции на акватории и регулярный наземный мониторинг в 22 прибрежных точках.



На основе этой программы в текущем году ведутся наблюдения на акватории по 50 параметрам (включая метеорологические, гидрологические, гидрохимические, биологические показатели и оценку состояния донных отложений), а в прибрежной зоне – по 26 параметрам инструментального и визуального контроля.

Одновременно расширяется международное научное сотрудничество. Казахский НИИ Каспийского моря вошел в Ассоциацию университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, что создает дополнительные возможности для обмена данными, опытом и результатами исследований.



Еще одним направлением стала международная экологическая и волонтерская кооперация. В преддверии Международного дня Каспийского моря в рамках Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» проходит Международная волонтерская неделя «Caspian Sea Action Week 2026». Она объединила делегации прикаспийских государств – Азербайджана, России, Ирана и Туркменистана, а также представителей Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.