Прикаспийская пятерка примет дорожную карту развития транзитных маршрутов

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Порт «Актау» способен стать узловым элементом транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад». Об этом заявил Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Правительства отметил, что в силу своего географического расположения и уникального транзитного потенциала Каспий играет важную роль в развитии международной торговли. Одним из важных направлений совместного приложения усилий он назвал развитие транспортной инфраструктуры и расширение международной торговли.

«Казахстан наметил большие планы по формированию трансграничных хабов, которые увеличат потенциал транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад». Это морские порты «Актау» и «Курык», сухой порт «Хоргос», Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» и другие. Эти хабы способствуют расширению торговых потоков с каспийскими странами и далее с международными рынками», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр также акцентировал внимание на инициативе Главы государства о создании Прикаспийского продовольственного хаба, который может стать крупным транспортно-логистическим центром в порту «Актау».

При этом он отметил, что для полного раскрытия потенциала межрегиональной торговли необходимо улучшать транспортную связанность региона. Так, например, одним из важнейших направлений транзитных и экспортных грузов является коридор «Север-Юг».

«Это кратчайший маршрут в страны Персидского залива. Кроме того, есть потенциальные грузы из Индии в наше направление. Порт «Актау» может стать узловым на маршруте «Индия – страны Персидского залива – Иран – Казахстан – Россия», - сообщил Алихан Смаилов.

Глава кабмина также заявил о необходимости развития и синхронного устранения «узких» мест на Транскаспийском международном транспортном маршруте для расширения грузопотоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.

«Казахстан готов приступить к практическим совместным действиям по укреплению транзитного потенциала региона, – подчеркнул он. - Сегодня мы договорились с моими коллегами о том, что эту работу мы начнем уже сейчас, разработаем соответствующую дорожную карту и приступим к расширению потенциала наших транзитных маршрутов».

Каспийский экономический форум – крупнейшая площадка для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран каспийского региона, основными из которых являются развитие торгово-экономических связей и транспортно-логистической инфраструктуры. В рамках форума проводятся круглые столы, пленарные заседания, конференции и другие мероприятия. Участие во втором КЭФ принимают более 1000 делегатов из стран каспийской «пятерки», а также Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.