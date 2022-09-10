Прииртышский Сабантуй прошел в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На острове Бейбитшилик в Семее прошли Прииртышский Сабантуй и празднование 30-летия Татарской школы искусств. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня делегация из Татарстана приняла участие в церемонии возложения цветов к памятникам Габдуллы Тукая и Абая Кунанбаева, о знакомилась с ходом благоустройства города, побывала на открытии здания Татарской школы искусств.

Учащиеся и выпускники Татарской школы искусств подготовили праздничный концерт.

В 1992 году в Семипалатинске была создана уникальная, единственная в Казахстане и одна из трех на постсоветском пространстве вне Татарстана Татарская школа искусств.

«В октябре 1992 года, при поддержке городского отдела образования Семипалатинска открылась Татарская хоровая детская музыкальная школа. Несмотря на то, что поступали предложения зарегистрировать школу, как частную, я с самого начала планировал ее только государственным учебным заведением. Стремился дать возможность учиться вокалу и музыке детям из разных социальных слоев, вне зависимости от уровня доходов их родителей», - вспоминает основатель Татарской школы искусств, председатель ОЮЛ «Ассоциация «Прииртышский союз татар и башкир «Хак» в Семее Габдулхак Ахунжанов.

По информации пресс-службы областного акимата , Нурлан Уранхаев провел встречу с председателем Государственного Совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшином. Речь шла не только о культурном сотрудничестве, но и создании условий для экономического партнерства, учитывая, экономический потенциал обоих стран.

«Стало традицией проводить Сабантуй в городе Семее. Это первый праздник в новой области Абай. Надеюсь, наши дружеские, братские узы перерастут в экономическое сотрудничество. Нам очень интересен опыт благоустройства в Казани. Будем в этой сфере работать», - отметил Нурлан Уранхаев.

«Ценно, что наши народы живут в мире и согласии. Для нас очень важно скрепить те договоренности, которые были достигнуты в Казани, когда приезжал Президент РК Касым-Жомарт Токаев», - сказал Фарид Мухаметшин.

На острове Бейбитшилик аким Абайской области и председатель Государственного Совета Республики Татарстан посадили ели.

После чего они приняли участие в Сабантуе.

Во время мероприятия жители и гости города Семея смогли посмотреть концерт, попить чай, попробовать национальные татарские блюда и принять участие в традиционных спортивных состязаниях. На острове установлена площадка, представленная Актанышским районом Республики Татарстан. Она оформлена в стиле деревенской усадьбы. Там возвели мельницу, баню, дом, беседку.