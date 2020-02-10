Приходят поесть фанаты GGG и Димаша: как казахстанка открыла свой ресторан в Нью-Йорке

НУР-СУЛТАН-НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Родившаяся в Караганде Фарида Габбасова, следуя за своей «американской мечтой» еще в 2011 году решила переехать в Соединенные Штаты. Главной целью тогда было глубже изучать английский язык. Однако, основавшаяся в городе-мечте для многих - Нью-Йорке соотечественница на сегодня успешно продвигает свой бизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я родилась в городе Караганде. Там родилась, обучалась по специальности «Английский язык». Чтобы далее совершенствовать язык, я поехала в Нью-Йорк. Город меня сразу же впечатлил, и там же обдумывала о переезде. После обучения я вернулась на Родину, но в Казахстане я была недолго и решила обратно полететь в США. Тогда я никого не знала, не было родственников или близких. Сразу после прибытия я начала искать работу. Многие люди, кто приезжает в Нью-Йорк, думают об одном: «В первую очередь нужно найти любую работу». К примеру, в качестве няньки, домработницы или же посудомойщицы. Однако я поставила себе цель работать в офисе. Позже трудоустроилась секретарем в одной из компаний недвижимости», - рассказала в беседе с корреспондентом агентства Фарида Габбасова.

В Нью-Йорке казахстанка встретила своего будущего супруга.

«Мой супруг – итальянец. После шести месяцев знакомства мы решили связать себя узами брака. Одновременно работая, я поступила в университет по специальности «мода и дизайн», чтобы осуществить свою давнюю мечту. Устроилась в качестве ассистента директора модного дома. С того момента я до сих пор работаю там. Сейчас являюсь руководителем представительства США компании Orient Craft LTD. Мы разрабатываем дизайн таких известных брендов как H&M, ZARA. Наряду с работой в компании, у меня возникла мысль об открытии собственного ресторана. В 2015 году я купила здание в Манхеттене и открыла свой ресторан, в этом помогал и мой брат. Вначале своим клиентам мы представляли только американское меню. Даже пригласили специального шеф-повара, который когда-то в свое время работал на известного актера Роберта де Ниро. Со временем мы думали перестроиться на другое направление и меню, так как американской кухней никого здесь не удивишь. К тому же было очень много конкурентов», - отметила она.

Со временем соотечественница начала готовить для посетителей ресторана восточную еду - плов, манты, самсу.

«Что примечательно, был большой спрос на восточную кухню, чем на американскую. Наблюдая данную тенденцию, мы решили провести реставрационные работы. А в 2018 году наше меню изменилось – мы теперь представляем только восточную еду и поменяли название заведения. Наш ресторан называется Farida Central Asian Cuisine and Grill. У нас работают шеф-повары только из Центральной Азии. Что касается меню, то мы подаем и баурсаки, чай с молоком. Когда мы приняли решение открыть традиционную кухню, посетителей стало больше. В обеденное и вечернее время особенно много очередей», - сказала Ф. Габбасова.

По ее словам, после посещения ресторана люди интересуются Казахстаном и выражают желание поехать в нашу страну.

«Те американцы, которые были в Казахстане, становятся нашими частыми гостями. А другие, кто еще не был в нашей стране, очень хотят посетить Казахстан. Кроме того, поклонники наших известных соотечественников Геннадия Головкина и Димаша Кудайбергена часто посещают наш ресторан и пробуют традиционные блюда. Был интересный случай после недавнего концерта Димаша в Нью-Йорке. Поклонник Димаша специально пришел в наш ресторан и спросил, какое блюдо любит Димаш и казахстанцы, так как сам хотел заказать любимое блюдо нашего народа. Мы ради них даже включили по телевизору специальный концерт с участием известного певца», - отметила наша соотечественница.

Как рассказала Фарида Габбасова, ресторан казахской традиционной кухни, находящийся в Манхэттене, вошел в топ-20 заведений города.

«Мы недавно получили большой заказ. В феврале прибудет группа студентов из Лос-Анджелеса. Как стало известно, американские студенты занимаются изучением культуры Центральной Азии, в том числе и Казахстана. Они хотят отведать традиционные казахские блюда и поближе познакомиться с нашей культурой», - подчеркнула владелец ресторана.

Говоря о своих планах, она поделилась, что планирует открыть второе заведение в Нью-Йорке.

«Число наших посетителей увеличивается, поэтому мы хотим открыть второй ресторан. Кроме того, мы планируем открыть франшизу по США. Наша цель – охватить всю страну. У меня также есть свой совет тем, кто бы хотел открыть свой бизнес за рубежом – предоставляемый продукт или оказываемый сервис должен быть особенным. Если вы будете заниматься обыденным, то услуга не будет интересной людям. Вы должны стать лучшим в своем деле», - поделилась Фарида Габбасова.