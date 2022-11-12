Приходят к нам с надеждой - врачи акмолинской многопрофильной областной больницы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Консультации узких специалистов и перечень необходимых обследований акмолинцы бесплатно могут получить на базе консультативно-диагностической поликлиники Многопрофильной областной больницы (МОБ). Пациенты отмечают высокий уровень обслуживания, прием наравне со всеми ведут заведующие отделениями медучреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы работаем в рамках договоров соисполнения со всеми поликлиниками Акмолинской области и города Кокшетау. То есть каждый житель региона, имея медицинскую страховку ОСМС, может пройти бесплатное обследование и попасть на прием к любому специалисту», - поделилась руководитель амбулаторно-поликлинической помощи МОБ Динара Назарова.

На сегодняшний день прием в консультативно-диагностической поликлинике осуществляет 31 специалист.

«Прием ведут практически все заведующие отделениями, которые имеют многолетний стаж работы, решают вопросы госпитализации – как плановой, так и экстренной. Осуществляется консультативно-диагностическая помощь также по системе телемедицины, то есть кроме очного приема консультируем пациентов и заочно. Поэтому нуждающимся в повторном приеме нет необходимости ехать за 200-300 км в Кокшетау, чтобы увидеть врача, наши доктора могут принять их заочно», - добавила Д. Назарова.

Прием в поликлинике проводят такие ведущие медики региона, как травматолог Владимир Цой, гематолог Людмила Нефедова, эндокринолог Нурила Кенжетаева, хирург Сергей Дериглер, пульмонолог Наталья Солонина, кардиолог Нурлан Минайдаров, нейрохирург Игорь Острецов и многие другие.

Хирург Сергей Дериглер проработал в медучреждении уже 17 лет.

«Работа непростая, но приносит удовольствие, потому что видишь результаты своего труда, как пациенты выздоравливают, как улучшается качество их жизни», - поделился врач.

Пульмонолог Наталья Солонина также ведет ежедневный прием в поликлинике. Спектр заболеваний пациентов, по словам доктора разнообразный: пневмония, вирусная инфекция, ХОБЛ, хронические бронхиты, астма и т.д. Медик признается, что количество больных с заболеванием бронхо-легочной системы в последние годы увеличилось. Все это результат пандемии.

«Во время коронавируса работать было очень сложно. Можно сказать, эти три года оказались вычеркнуты из жизни. Я работала в МОБ, консультировала практически всех пациентов в инфекционной больнице, консультировала беременных и тяжелых пациентов в ЦИЗе. Самое сложное в моей работе – убедить пациента регулярно принимать препараты, которые ему необходимы. Порой сложно достучаться до человека, чтобы он выполнял все рекомендации в полном объеме», - рассказала Н. Солонина.

По словам заведующего кардиохирургическим отделением МОБ Нурлана Минайдарова, медиками их отделения оказывается хирургическое лечение пациентам с ишемической болезнью сердца, приобретенными и врожденными пороками, болезнями аорты, а также ведутся консультации в поликлинике три раза в неделю и постоперационное наблюдение пациентов. Кардиолог отмечает рост заболеваний сердечно-сосудистой системы, подчеркивая, что именно эти болезни всегда занимают верхнюю строку смертности по всему миру.

«Ишемическая болезнь сердца молодеет. Сейчас инфарктом у 25-летних пациентов уже никого не удивить», - добавляет он.

На базе поликлиники МОБ акмолинцы могут также получить весь перечень необходимых обследований. По словам медперсонала, клинико-диагностическая лаборатория учреждения – единственная в Акмолинской области, имеющая международный сертификат. Анализы принимаются с 08:00 до 13:00, и результаты выдаются в тот же день.

Самый большой потенциал отмечается по рентгенологическим методам обследования. В поликлинике работают три аппарата КТ и два аппарата МРТ, имеются все необходимые рентген-аппараты по диагностике практически всех органов и систем, проводятся все виды ультразвуковой и функциональной диагностик. Все перечисленные обследования акмолинцы также могут получить на бесплатной основе в рамках ОСМС.

«К нам ведь часто приходят с надеждой. И очень приятно видеть, когда человек уходит с сияющими глазами, потому что мы смогли ему помочь безоперационно справиться с недугом», - добавляет напоследок нейрохирург Игорь Острецов.