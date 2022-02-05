Приходится отдавать все силы - Дмитрий Рейхерд о выходе в финал
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по фристайлу-могул Дмитрий Рейхерд успешно преодолел квалификацию на Олимпиаде-2022 в Пекине. Он стал седьмым во второй квалификации, что дало ему возможность отобраться в финальную часть соревнований. Первыми впечатлениями после соревнований он поделился с Olympic.kz, передает МИА «Казинформ».
«У меня хорошие были баллы. И тенденция складывалась по ходу второй квалификации таковой, что я проходил в следующий раунд. В финальной части соревнований я надеюсь показать хороший результат.
Трасса, в принципе, хорошая. Однако она жесткая. Это связано с холодом в Китае. Приходится все силы отдавать на амортизацию во время прохождения бугров, на стабильность в заезде на трамплины, которые скользкие – необходимо держать тело, сохранять полную концентрацию, чтобы не уйти с трассы.
В целом же, все отлично: атмосфера, настрой. На старте ветер сильный. Он влияет на верхний прыжок. Мы берем поправку на ветер, чтобы не сносило в сторону. Мне осталось немного подтянуть прыжки, и уже показывать высокий результат в финалах», - озвучил спортсмен.
Добавим, что другой казахстанец – Павел Колмаков – завершил свое выступление.
Фото: НОК Казахстана/Владислав Семенов
- Первый казахстанский шорт-трекист стартовал на Олимпиаде в Пекине
- Надежда Морозова оценила свое выступление на дистанции три тыс метров в Пекине
- Дмитрий Рейхерд вышел в финал Олимпиады в могуле со второй попытки
- Геннадий Головкин сделал заявление о проведении боя в Казахстане
- Голландская конькобежка Схаутен победила с олимпийским рекордом на дистанции 3000 м
- «Летающий лыжник» Данил Васильев прокомментировал свое выступление в квалификации ОИ-2022
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана