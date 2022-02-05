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Приходится отдавать все силы - Дмитрий Рейхерд о выходе в финал

5 Февраля 2022 17:28
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Приходится отдавать все силы - Дмитрий Рейхерд о выходе в финал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по фристайлу-могул Дмитрий Рейхерд успешно преодолел квалификацию на Олимпиаде-2022 в Пекине. Он стал седьмым во второй квалификации, что дало ему возможность отобраться в финальную часть соревнований. Первыми впечатлениями после соревнований он поделился с Olympic.kz, передает МИА «Казинформ».

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«У меня хорошие были баллы. И тенденция складывалась по ходу второй квалификации таковой, что я проходил в следующий раунд. В финальной части соревнований я надеюсь показать хороший результат.

Трасса, в принципе, хорошая. Однако она жесткая. Это связано с холодом в Китае. Приходится все силы отдавать на амортизацию во время прохождения бугров, на стабильность в заезде на трамплины, которые скользкие – необходимо держать тело, сохранять полную концентрацию, чтобы не уйти с трассы.

В целом же, все отлично: атмосфера, настрой. На старте ветер сильный. Он влияет на верхний прыжок. Мы берем поправку на ветер, чтобы не сносило в сторону. Мне осталось немного подтянуть прыжки, и уже показывать высокий результат в финалах», - озвучил спортсмен.

Добавим, что другой казахстанец – Павел Колмаков – завершил свое выступление.

Фото: НОК Казахстана/Владислав Семенов


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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