Приграничное село закрыли на карантин в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Село Акколь, находящееся недалеко от границы с Астраханской областью России, закрыли на карантин в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе акимата Курмангазинского района, село Акколь, где проживает около 5 тысяч человек, предварительно закрыто на карантин до 18 июня. Сделано это по постановлению главного санитарного врача района Карла Утарова. Причина – в селе выявлено 19 инфицированных коронавирусом. Одна из жительниц, поступившая в районную больницу с диагнозом коронавирус, скончалась.
«В настоящее время запрещен въезд на территорию села и выезд из населенного пункта. Пограничной службе КНБ РК предписано не разрешать открывать двери вагонов следующих через Акколь поездов. Высадка-посадка пассажиров запрещена. Работа непродовольственных магазинов, кафе осуществляется только при доставке на дом», - информирует пресс-служба.
Как ранее сообщалось, в Атырауской области зарегистрировано пять новых случаев инфицирования коронавирусом, один из них - в селе Акколь. Всего в регионе выявлено 1 227 человек с коронавирусной инфекцией. Выздоровевших - 834.
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