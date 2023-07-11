Приговоренный к смертной казни через год выйдет на свободу в Карагандинской области

КАРАГАНДА КАЗИНФОРМ - Приговоренного к смертной казни адаптируют к современным условиям жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау.

В РГУ «Учреждении № 29» Департамента УИС по Карагандинской области и по области улытау, отбывает срок наказания предпоследний осужденный из числа проговоренных еще в 1999 году к смертной казни, которому в 2001 году Указом Президента РК смертная казнь была заменена на 25 лет лишения свободы.

В целом на сегодняшний день он отбыл свой срок наказания ровно 24 года, где из них 2 года находился в стрессовом состоянии - ожидании смерти в виде расстрела, а последующие года проводил в разных условиях, исключая нормальный социальный образ жизни.

«Рос я в обычной благополучной семье. Посещал детский сад, после - школу. Вместо армии поступил в Политехнический университет. Все шло так, каким хотели меня видеть родители (воспитанным и образованным). Но именно в университете я обзавелся друзьям, которые вели не честный образ жизни. Уже тогда впервые в 23 года за драку оказался на скамье подсудимых. Но мне повезло, так как срок наказания назначили условным. Казалось, отделался легко, но первый проступок меня ничему не научил.

Для последующей гулянки, друзья, если можно их так назвать, предложили легкую наживу, решив украсть лошадь у одной семьи. И в тот злополучный день я просто пошел их поддержать, хотя ни в чем не нуждался и ничего не воспринимал серьезно.

Но дела пошли не так, как хотелось. Обычная кража закончилась тяжелым убийством двух человек.

Шокирующий приговор – «Смертная казнь!» изначально привел меня в отчаяние. До наступления пересмотра моего дела, я стал испытывать страшные муки ожидания.

В 2001 году мне заменили смертную казнь на 25 лет лишения свободы. И я достойно стал отбывать свой срок наказания за колючей проволокой.

Все было за это время, в основном мучили стены, скрип железных дверей и замков, глубокое чувство одиночества. Я забыл, как выглядит моя улица, где когда – то гулял, учился, магазины, школу. Знаю, что современные технологии сильно изменились за это долгое время. Мой срок наказания подходит к завершению. Но пока, не могу описать эмоции, то ли радость, то ли страх перед новым будущим…» - поделился осужденный.

В течение 24 лет Адиль пытался самостоятельно развиваться. Отбывая срок наказания при Учреждении ЕС- 164/4 Петропавловска, трудоустроился на промышленную зону РГП «Енбек – Кызыл - жар» в камнетесный цех, где научился работать железными скольниками с победитовыми наконечниками. Там он своими руками сделал более 1000 памятников, свыше 30 стелл и мемориальных плит с надписями «Вечная Память Ветеранам ВОВ».

В 2005 году выполнил самую знаменитую работу - обелиск, посвященный ветеранам МВД РК (высотой 4 м. шириной 2,5 м., с выбитыми рисунками, годами и фамилиями) была направлена в РОВД Петропавловска.

За период отбывания наказания в РГУ «Учреждении № 29» освоил профессии: слесаря, сварщика, кровельщика 4 разряда. Согласно Пилотному проекту «Чтение без границ» прочитал более 400 литературных произведений.

На постоянной основе принимает участие в спортивно – массовых мероприятиях, работает в котельной жилой зоны, где, получая заработанную плату в размере 64 000 тысяч тенге, помогает престарелому отцу и занимается благотворительностью.

Адиль отличается от обычного гражданского человека тем, что намного отстает от современного общества. При помощи курсов подготовки к освобождению, используя видеоматериалы сотрудники администрации предоставили осужденному возможность посмотреть, как изменился современный мир за 24 года, а именно какая прошла модернизация ЦОНов, узнал об использованием «умных» технологий, таких как смартфон производства компании Apple их основных программ, дебетовых пластиковых картах (Каспи голд и др.), привязках их к сотовому телефону, с последующим использованием в супермаркетах и других онлайн-услуг. Ознакомился с информацией об электронных чипах, которые установлены на обновленном удостоверении личности, техническом паспорте казахстанцев, что хранят в себе графическую и текстовую информацию о владельце документа и сведения о его прописке.

Адиль с большой заинтересованностью просмотрел полный выпуск об электромобиле «Tesla», который работает на электрической энергии, что его очень удивило.

«Несмотря на длительные срока лишения свободы спецконтингента главной задачей уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан является исправление осужденных, возвращение в социум полезных, созидательных людей, способных без постороннего контроля и чрезмерной опеки вести жизнь, достойную человека, своевременно предоставляя им, возможность не отставать от современного мира», - отметил начальник полковник юстиции Игорь Бендерский.