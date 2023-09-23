Семь лет тюрьмы за разжигание межнациональной розни получил житель Костаная

Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении одного из жителей города Костаная по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Cудом района им. Б. Майлина Костанайской области он признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к 7 годам лишения свободы.

Осужденный публиковал в социальных сетях интернета видеоролики религиозно-экстремистского характера, сцены терактов и казней заложников, а также символику международных террористических организаций.

В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана.

20 сентября 2023 года приговор вступил в законную силу.