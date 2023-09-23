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    12:46, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Семь лет тюрьмы за разжигание межнациональной розни получил житель Костаная

    суд
    Фото: МИА "Казинформ"

    Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении одного из жителей города Костаная по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Cудом района им. Б. Майлина Костанайской области он признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к 7 годам лишения свободы.

    Осужденный публиковал в социальных сетях интернета видеоролики религиозно-экстремистского характера, сцены терактов и казней заложников, а также символику международных террористических организаций.

    В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана.

    20 сентября 2023 года приговор вступил в законную силу.

    Теги:
    КНБ Криминал
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