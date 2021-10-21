Приговор взяточникам огласили в присутствии сослуживцев в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау впервые приговор взяточникам огласили в присутствии коллектива, где работали подсудимые. Такое нововведение внедрено антикоррупционным ведомством по соглашению с судебными органами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«21 октября оглашение приговора по делу получения и дачи взятки сотрудниками Управления специализированной службы охраны Атырауской области прошло не совсем стандартно. В нем, кроме родственников и представителей СМИ, приняли участие бывший коллектив подсудимых. Так, судом №2 города Атырау бывший заместитель начальника Управления специализированной службы охраны Атырауской области признан виновным в неоднократном получении взяток от подчиненных лиц и приговорен к семи годам лишения свободы», - рассказали в пресс-службе департамента по противодействию коррупции по Атырауской области.

Сообщив, что по итогам девяти месяцев правоохранительные органы возглавляют топ-3 по коррупционным делам - 18 фактов. К сожалению, это пробуждает недоверие граждан к правоохранительным органам и подрывает репутацию государственной службы.

«Профилактические меры играют важнейшую роль в борьбе с последствиями коррупционных правонарушений. В связи с чем, по нашему взаимовыгодному согласию с облсудом, в целях недопущения коррупционных правонарушений коллективы госслужащих будут принимать участие в судебных процессах, рассматриваемых в отношении их коллег. Таким образом мы постараемся воздействовать на сознание государственных служащих», - сказал первый заместитель начальника департамента Айдос Мамыт.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу. Стороны имеют право подать апелляционную жалобу.