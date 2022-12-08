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    Приговор вынесли мужчине за присвоение госсубсидий в Костанае

    8 Декабря 2022, 18:45

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В сговоре со своим подельником мужчина создал предприятие. По документам они занимались поставкой элитных семян картофеля костанайским овощеводам, а вот на деле аграрии семян не дождались. Так мошенники украли около 95 млн бюджетных средств через госпрограмму субсидирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в суде №2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении Сабыржана Килыбаева за совершение мошенничества по статье ст.190 ч.4 п.2 УК - по 5 эпизодам.

    Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, в 2021 году Сабыржан Килыбаев и Ажмурат Куйшев, достоверно зная о правилах субсидирования и требованиях Министерства сельского хозяйства РК по реализации государственной программы по поддержке в стране сельхозтоваропроизводителей, задались преступным умыслом на хищение бюджетных средств.

    «Килыбаев и Куйшев предоставляли управлению сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области фиктивные переводные заявки и фиктивные счета-фактуры на приобретение семян картофеля первой репродукции и незаконно получали за это субсидии, которые поступали на расчетные счета предприятия, зарегистрированного на подставное лицо, но фактически им управляли последние. В результате преступных действий государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму более 95 млн тенге»,- прокомментировали в облсуде.

    За данное преступление подельник Килыбаева Куйшев был осужден в марте этого года к 5 годам лишения свободы.

    Сегодня в суде прокурор просил назначить подсудимому Килыбаеву наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Сам подсудимый вину не признал. Представитель потерпевшего по мере наказания поддержал прокурора.

    При вынесении приговора суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого Килыбаева, наличие на иждивении малолетних детей. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, стало наличие рецидива преступлений.

    «Учитывая, что подсудимый совершил уголовное правонарушение, относящееся к категории тяжких, а также причинил материальный ущерб в особо крупном размере, который на момент вынесения приговора не был возмещен, суд назначил Килыбаеву наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях, сроком на 10 лет», - сообщили в облсуде.

    Иск управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области суд удовлетворил в полном объеме в размере 85 959 220 тенге со взысканием в солидарном порядке с обоих осужденных.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Суды Сельское хозяйство
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