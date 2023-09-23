Приговор вынесен очередному дропперу в Кокшетау

В Кокшетау вынесен приговор в отношении 21-летнего жителя города,который путем обмана завладел денежными средствами матери одиночки, воспитывающей 2-х малолетних детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Установлено, что гражданин «А», действуя в группе лиц, пользуясь отсутствием матери, сообщил малолетним девочкам выдуманную историю о том, что их мать попала в ДТП. Под предлогом решения проблем их матери злоумышленники, завладели деньгами потершей, отложенными на приобретение квартиры, в сумме 18 млн тенге.

8 сентября 2023 года суд приговорил гражданина «А» к 5 годам лишения свободы в учереждении средней безопастности.

Приговор не вступил в законную силу.